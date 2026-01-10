Hrithik Roshan Birthday: जब ऋतिक रोशन को ढूंढने के लिए आने वाली थी पुलिस

पूरा परिवार हो गया था परेशान

Hrithik Roshan Birthday, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा में ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर हुए सुपरस्टार ऋतिक रोशन आज 52 साल के हो चुके हैं। मशहूर फिल्ममेकर और अभिनेता राकेश रोशन के घर उनका जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाले ऋतिक रोशन ने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया है। आज ऋतिक के बर्थडे के मौके पर हम आपको उनके बचपन का एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जब पूरा परिवार उनके लिए परेशान हो गया था और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस बुलाने तक की नौबत आ गई थी।

बतौर लीड एक्टर कहो ना प्यार से की शुरुआत

ऋतिक रोशन बड़े पर्दे पर सबसे पहले 6 साल की उम्र में नजर आए थे। उन्होंने साल 1980 की फिल्म आशा में काम किया था। इसके बाद वो बतौर बाल कलाकार आपके दीवाने, आस पास और भगवान दादा जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए थे। जबकि बतौर लीड एक्टर उनका डेब्यू साल 2000 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है से हुआ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। आज वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं।

जब बचपन में खो गए ऋतिक

बचपन में ऋतिक को टॉय कार्स से खेलने का बहुत शौक था। एक बार उनके इसी शौक ने उनके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। बताया जाता है कि एक बार खेलते वक्त ऋतिक कहीं गुम हो गए थे। परिवार ने उन्हें खूब ढूंढा, लेकिन ऋतिक का कोई अता-पता नहीं लगा।

ढूंढने के लिए आने वाली थी पुलिस

ऋतिक को पूरे परिवार ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सबके हाथ खाली रहे। आखिरकार थक-हार कर परिवार ने सोचा कि पुलिस को खबर दी जाए। बताया जाता है कि राकेश राकेश पुलिस को बुलाने ही वाले थे कि तभी ऋतिक बिस्तर के नीचे फर्श पर बैठकर खिलौनों से खेलते हुए दिखाई दिए। तब जाकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। एक तरफ जहां पूरे परिवार में ऋतिक को लेकर हंगामा मचा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक बिंदास और बेखौफ होकर अपनी ही धुन में लगे हुए थे।