जब Shweta Tiwari और Manoj Tiwari के गाने ने मचा दिया था धमाल, ‘गोरी ओढ़नी तोहार लसरात बा’ देखकर दीवाने हो गए थे लोग

Shweta Tiwari and Manoj Tiwari: टेलीविजन स्क्रीन पर राज करने से लेकर भोजपुरी सिनेमा में दिल जीतने तक, अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने मनोरंजन जगत में अपनी एक खास जगह बनाई है। अपने आकर्षण, नज़ाकत और दमदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली श्वेता आज भी उम्र को मात दे रही हैं – 45 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस फैन्स को हैरान कर देती है।

दो बच्चों की गर्वित सिंगल मदर, श्वेता भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहाँ उनकी खूबसूरत तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं। लेकिन आज, आपको उस दौर में ले चलते हैं जब श्वेता तिवारी और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने एक हिट गाने में अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से पर्दे पर धूम मचा दी थी।

श्वेता और मनोज तिवारी का ऑन-स्क्रीन जादू

अपने भोजपुरी फिल्मी करियर के दौरान, श्वेता तिवारी का नाम अक्सर सुर्खियों में रहा – खासकर अभिनेता-गायक और अब सांसद मनोज तिवारी के साथ उनके कथित संबंधों के कारण। यह जोड़ी कई भोजपुरी फिल्मों में साथ नज़र आई और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके ऑफ-स्क्रीन रोमांस की चर्चाएँ भी तेज़ हो गईं।

वह गाना जिसने सब कुछ शुरू किया

फिल्म “ऐ भउजी के सिस्टर” के उनके रोमांटिक गाने “गोरी ओढ़नी तोहार लसरत बा” के रिलीज़ होने के बाद ये अफ़वाहें तेज़ हो गईं। यह गाना एक खूबसूरत सरसों के खेत में फ़िल्माया गया था, जहाँ मनोज तिवारी श्वेता को मज़ाकिया अंदाज़ में छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं – उनका दुपट्टा खींचते हुए और उन पर प्यार लुटाते हुए। उनके हाव-भाव, ऊर्जा और स्वाभाविक केमिस्ट्री ने इस गाने को तुरंत हिट बना दिया।

एक रोमांटिक क्लासिक जिसे प्रशंसक आज भी याद करते हैं

वीडियो में, श्वेता सफ़ेद सलवार सूट में जवान, दमकती और सहज रूप से आकर्षक लग रही हैं, जबकि मनोज तिवारी का देहाती आकर्षण इसमें चार चाँद लगा देता है। उनकी केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा और यह गाना जल्द ही भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित रोमांटिक गानों में से एक बन गया। आज भी, इस गाने को ऑनलाइन लाखों बार देखा जा चुका है।

दिग्गजों द्वारा गाया गया

मनोज तिवारी और प्रिया भट्टाचार्य द्वारा गाया गया यह मधुर युगल गीत चार्टबस्टर बन गया। प्रशंसक इस जोड़ी की आकर्षक उपस्थिति और भावपूर्ण प्रदर्शन से अभिभूत थे।

इस गाने के साथ, श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी ने साबित कर दिया कि उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी किसी जादू से कम नहीं थी – मासूमियत, रोमांस और शुद्ध सिनेमाई आकर्षण का ऐसा मिश्रण जिसे प्रशंसक आज भी नहीं भूल सकते।