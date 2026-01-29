Shah Rukh Khan: जब शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन संग काम करने से किया

अमिताभ, माधुरी और आमिर के साथ बनने वाली थी फिल्म

Shah Rukh Khan, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का काफी सम्मान करते हैं और वो खुद को कई दफा अमिताभ बच्चन का फैन भी बता चुके हैं। शाहरुख जब भी बिग से मुलाकात करते हैं तो उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। शाहरुख के दिल में भारतीय सिनेमा के सबस बड़े लीजेंड के प्रति बेहद प्यार और सम्मान है। दोनों कलाकारों ने साथ में भी काम किया है। लेकिन, एक बार शाहरुख ने बिग बी संग काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद वो फिल्म दूसरे खान एक्टर के पास चली गई थी।

आमिर खान को मिली थी फिल्म

शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं। जब शाहरुख ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था उस वक्त अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार थे। कर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। उस वक्त शाहरुख को भी अमिताभ के साथ एक फिल्म में काम करने का आॅफर मिला था, लेकिन शाहरुख मजबूरी में उस फिल्म के लिए हां नहीं कह पाए। इसके बाद वो फिल्म आमिर खान के पास चली गई। आमिर खुद भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं और वो भी बिग बी के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थे।

डेट्स की कमी के चलते शाहरुख ने किया मना

90 के दशक में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन को लेकर डायरेक्टर इंद्र कुमार एक फिल्म बनाने वाले थे। फिल्म अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत बनने वाली थी। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था कि वो फिल्म में काम करने वाले थे और अमिताभ बच्चन से उन्होंने इस पर लंबी बातचीत की थी, लेकिन डेट्स की कमी के चलते शाहरुख ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे।

पिक्चर पर नहीं शुरू हो सका काम

जब शाहरुख ने फिल्म से खुद को दूर कर लिया था तो फिर इसमें आमिर खान की एंट्री हुई थी। अब फिल्म अमिताभ, माधुरी और आमिर के साथ बनने वाली थी, लेकिन पिक्चर पर काम ही शुरू नहीं हो सका और ये डिब्बाबंद हो गई। इसी के साथ आमिर का अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज के साथ काम करने का सपना भी टूट गया था। लेकिन, सालों बाद उन्होंने ठग्स आॅफ हिन्दोस्तां (2018) में अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर की थी। जबकि शाहरुख और अमिताभ मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं।

