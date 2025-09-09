जब मलाइका के डांस पर Salman Khan को आया गुस्सा, डायरेक्टर का बड़ा खुलासा

Salman Khan, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म “दबंग” अपनी 15वीं एनिवर्सरी के करीब पहुँच रही है, और इसके निर्देशक अभिनव कश्यप के चौंकाने वाले खुलासों ने पुराने विवादों को फिर से हवा दे दी है।

हालाँकि यह फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, लेकिन कश्यप का दावा है कि पर्दे के पीछे काफी ड्रामा हुआ था—खासकर मलाइका अरोड़ा के मशहूर आइटम नंबर “मुन्नी बदनाम हुई” को लेकर।

सलमान और अरबाज़ का रूढ़िवादी रुख

हाल ही में एक इंटरव्यू में, कश्यप ने खुलासा किया कि अरबाज़ खान अपनी तत्कालीन पत्नी मलाइका को इस सिज़लिंग आइटम सॉन्ग में परफॉर्म करने को लेकर झिझक रहे थे। उनके अनुसार, अरबाज़ और सलमान, अपनी कूल और मॉडर्न होने की सार्वजनिक छवि के बावजूद, “एक बेहद रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आते हैं।”

कश्यप ने आगे कहा, “सलमान को मलाइका के पहनावे से दिक्कत थी। वह चाहते थे कि उनके परिवार की महिलाएँ ढकी रहें, इसलिए वह मलाइका को आइटम सॉन्ग में परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं थे।”

मलाइका अपनी बात पर अड़ी रहीं

हालाँकि, अपने बोल्ड और स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली मलाइका ने अपना फ़ैसला ख़ुद लिया। कश्यप ने बताया, “मलाइका ने गाने के लिए तुरंत हाँ कर दी। अरबाज़ को मनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने समझाया—’यह सिर्फ़ डांस है, अश्लील कुछ नहीं। सेट पर सब एक परिवार की तरह हैं, तो डरने की क्या बात है?’ आखिरकार, गाने को न सिर्फ़ मंज़ूरी मिल गई, बल्कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने समय के सबसे बड़े चार्टबस्टर्स में से एक बन गया।

मलाइका क्यों थीं परफेक्ट चॉइस

निर्देशक ने आगे बताया कि मुन्नी बदनाम हुई के लिए मलाइका क्यों बेमिसाल थीं: “वह पहले से ही छैंया छैंया और होंठ रसीले जैसे हिट गानों के लिए जानी जाती थीं। वह एक बेहतरीन डांसर हैं, जो अपने कंधों पर पूरा गाना उठा सकती हैं। दर्शक हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जो अक्सर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता।”

सलमान ने गाने में शामिल होने की ज़िद की

दिलचस्प बात यह है कि सलमान को पहले इस गाने में शामिल नहीं किया जाना था। कश्यप ने खुलासा किया, “योजना थी कि सलमान को आइटम नंबर के बाद पेश किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे गब्बर सिंह ने शोले के ‘महबूबा’ गाने का आनंद लिया था। लेकिन जब सलमान ने ‘मुन्नी बदनाम हुई’ सुना, तो उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह फिल्म का सबसे अच्छा गाना है और उन्होंने इसमें शामिल होने की माँग की। इसलिए, हमने बदलाव किया और उन्हें पहले एंट्री दे दी।”

अरबाज़ और मलाइका की शादी बाद में टूट गई

अरबाज़ खान और मलाइका अरोड़ा ने 1998 में शादी की और 2002 में अपने बेटे अरहान का स्वागत किया। 18 साल साथ रहने के बाद, 2017 में उनका तलाक हो गया, हालाँकि वे अपने बेटे के साथ-साथ पालन-पोषण कर रहे हैं।

कश्यप के स्पष्ट खुलासे के साथ, दबंग की शानदार विरासत अचानक छिपे हुए संघर्षों से घिरी हुई लगती है—यह दर्शाता है कि कैसे बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध आइटम सॉन्ग के पीछे व्यक्तिगत विश्वास, रिश्ते और स्टारडम आपस में टकराते थे।