Amitabh Bachchan: जब टेंट में रहते थे अमिताभ, दिन में पढ़ते थे गीता, रात में लिखते थे खत

इस एक्टर ने खोला बिग बी का राज

Amitabh Bachchan, (आज समाज), मुंबई: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर अक्सर ही उनके साथ काम कर चुके कलाकार कोई न कोई खुलासा करते रहते हैं। अब उन्हें लेकर एक बड़ा खुलास किया है बॉलीवुड इतिहास के सबसे खूंखार खलनायकों में से एक अभिनेता रंजीत ने। अभिनेता रंजीत ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया है और अब उन्होंने एक फिल्म से जुड़ा खास और दिलचस्प किस्सा शेयर किया।

उन्होंने बताया कि एक पिक्चर की शूटिंग के वक्त वो और अमिताभ बच्चन टेंट में रहते थे। क्योंकि तब आज के जैसे इंतजाम नहीं हुआ करते थे। अभिनेता रंजीत ने अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन का बड़ा राज खोला है। उन्होंने जो खुलासा किया है उसके जरिए उनका परिवार और अपने धर्म के प्रति समर्पण नजर आता है।

रंजीत ने बिग बी के साथ काम करने के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उनके डेली रूटीन के बारे में बात की है। उन्होंने हाल ही में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग का किस्सा सुनाया। 55 साल पहले आई इस पिक्चर के वक्त बिग बी की दिनचर्या क्या होती थी? आइए खुद रंजीत से सुन लेते हैं।

टेंट में रहते थे अमिताभ बच्चन

रंजीत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, हमने पहली बार साथ में रेशमा और शेरा (1971) में काम किया था। ये उनकी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने सात हिंदुस्तानी (1969) फिल्म की थी। मैं भी उसी टेंट में था, जिसमें वो थे। इसके अलावा दो लोग और थे। वो हर रात को कुछ लिखा करते थे और सुबह प्रार्थना करते थे।

दिन में पढ़ते थे गीता, रात में पैरेंट्स को लिखते थे खत

रंजीत ने आगे बताया था कि एक दिन मैंने उनके पास जाकर सवाल किया था कि वो रात में क्या लिखते रहते हैं? इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया था कि वो हर रात को अपने पैरेंट्स को पत्र लिखते हैं और रोज सुबह भगवद गीता का पाठ करते हैं। रंजीत ने बताया कि ऐसा वो हर दिन करते थे। बता दें कि रंजीत और अमिताभ ने नमक हलाल, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, याराना और सुहाग जैसी फिल्मों में भी साथ में काम किया था।