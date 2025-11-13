When Dharmendra Gave Intimate Scenes: धर्मेंद्र के साथ जब डायरेक्टर ने किया बड़ा धोखा, सनी देओल ने ऑफिस में घुसकर उतार दी थी धुलाई

When Dharmendra Gave Intimate Scenes: एक समय था जब धर्मेंद्र बॉलीवुड पर एक सच्चे सुपरस्टार की तरह राज करते थे। उनकी फ़िल्मों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी और नए चेहरे आए, धर्मेंद्र की फ़िल्में अपनी चमक खोने लगीं। आखिरकार, इस दिग्गज अभिनेता ने खुद को बी-ग्रेड फ़िल्मों में काम करते पाया, जिनमें अक्सर एक्शन और कभी-कभार बोल्ड सीन होते थे।
इस दौरान, धर्मेंद्र ने फिल्म निर्माता कांति शाह के साथ काम किया, जो अपनी कम बजट की बोल्ड ड्रामा फ़िल्मों के लिए जाने जाते थे। हालाँकि धर्मेंद्र हमेशा अंतरंग दृश्यों से बचते रहे, लेकिन एक बार उन्हें धोखे से एक नकली बलात्कार के दृश्य में फंसाया गया, जिससे बॉलीवुड में भारी विवाद खड़ा हो गया।
धर्मेंद्र की बी-ग्रेड फ़िल्म विवाद
धर्मेंद्र ने ‘आज का गुंडा’ नामक एक फ़िल्म में अभिनय किया। शूटिंग के दौरान, कांति शाह ने उनसे एक साधारण दृश्य करने को कहा—शरीर पर तेल लगाकर घोड़े की सवारी करना। शुरुआत में यह दृश्य हानिरहित लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे अभिनेता और उनका परिवार नाराज़ हो गया।
निर्देशक की चाल
फिल्मांकन के दौरान, कांति शाह ने जानबूझकर कैमरा धर्मेंद्र के चेहरे पर केंद्रित किया। बाद में, उन्होंने चुपके से एक बॉडी डबल की मदद से अश्लील दृश्यों की शूटिंग की और उन्हें धर्मेंद्र के क्लोज़-अप के साथ मिला दिया। जिससे ऐसा लगा जैसे दिग्गज अभिनेता ने खुद ही ये वयस्क दृश्य किए हों। संपादन इतनी चतुराई से किया गया था कि फिल्म रिलीज़ होने तक किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ।
सनी देओल की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया
जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, तो दर्शक धर्मेंद्र को एक बोल्ड बलात्कार वाले दृश्य में देखकर हैरान रह गए। यहाँ तक कि धर्मेंद्र खुद भी दंग रह गए। उनके बेटे, सनी देओल, यह जानकर पूरी तरह से भड़क गए कि उनके पिता के साथ कैसे छल किया गया था।
बिना समय गंवाए, सनी ने कांति शाह को अपने ऑफिस बुलाया। इसके बाद जो हुआ वह बॉलीवुड की चर्चा का विषय बन गया – कथित तौर पर गुस्से में आकर अभिनेता ने निर्देशक की पिटाई कर दी और उन्हें धमकी दी कि अगर दृश्य नहीं हटाए गए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
हंगामे के बाद हटाए गए दृश्य
सनी देओल के गुस्से और इंडस्ट्री की आलोचना के डर से, कांति शाह के पास फिल्म से सभी विवादास्पद दृश्य हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था – प्रशंसक भ्रमित और निराश थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके प्रिय धर्मेंद्र कभी ऐसे दृश्यों में दिखाई दे सकते हैं।
यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान