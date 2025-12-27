Salman Khan Famous Dialogues: जब भाईजान बोले और फैंस दीवाने हो गए, पढ़ें सलमान खान के सबसे फेमस डायलॉग्स

By
Rajesh
-
0
69
Salman Khan Famous Dialogues: जब भाईजान बोले और फैंस दीवाने हो गए, पढ़ें सलमान खान के सबसे फेमस डायलॉग्स
Salman Khan Famous Dialogues: जब भाईजान बोले और फैंस दीवाने हो गए, पढ़ें सलमान खान के सबसे फेमस डायलॉग्स

60 साल की उम्र में भी सलमान की एक्टिंग का जलवा कायम
Salman Khan Famous Dialogues, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान की एक्टिंग, लुक्स और स्टाइल की दुनिया दीवानी है। 60 साल की उम्र में भी उनकी एक्टिंग का जलवा कायम है। उन्होंने कई ब्लॉकबास्टर फिल्म दी हैं। फिल्मों में उनके किरदार और डायलॉग्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनके फेमस डायलॉग्स।

दोस्ती का एक उसूल है मैडम- नो सॉरी, नो थैंक्य

मैंने प्यार किया फिल्म सलमान खान की बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म थी जो साल 1989 में रिलीज हुई है। इसमें कई डायलॉग आइकॉनिग बन गए थे। जिसमें सबसे ज्यादा दोस्ती का एक उसूल है मैडम – नो सॉरी, नो थैंक्यू है। जो आज भी दोस्ती की मिसाल कायम करने के लिए बोला जाता है।

स्वागत नहीं करोगे हमारा

स्वागत नहीं करोगे हमारा ये साल 2010 में आई फिल्म दबंग का डायलॉग है। आज भी इस डायलॉग को लेकर क्रेज देखने को मिलता है। फिल्म में उन्होंने चुलबुल पांडे का किरदार निभाया था। जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिला और आज भी इस डायलॉग को लेकर क्रेज देखा जा सकता है।

एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता

साल 2009 में आई फिल्म वॉन्टेड में का अलग अंदाज में सलमान का एक्शन देखने को मिला। इस फिल्म में एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता डायलॉग काफी हिट हुआ था। आज भी लोग अपने प्रशंसा के लिए इन लाइन्स का यूज करते हैं।

मुझपे एक एहसान करना कि मुझपे कोई एहसान ना करना

बॉडीगार्ड फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान ने लवली सिंह नाम के एक ईमानदार और वफादार बॉडीगार्ड का किरदार निभाया था, जो करीना कपूर(दिव्या) की सुरक्षा करता है। इस फिल्म में मुझपे एक एहसान करना कि मुझपे कोई एहसान ना करना डायलॉग काफी फेमस हुआ।

शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता

सलमान की टाइगर फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है काफी हिट रही। इस फिल्म में शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता डायलॉग से सलमान से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाते हुए नजर आए।

मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं

2014 में आई फिल्म किक में सलमान खान का स्टाइल, लुक और डायलॉग्स कुछ यूनिक रहे थे। इसमें मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं डायलॉग काफी वायरल हुआ था, जो आज भी ये सोशल मीडिया पर छाया रहता है।

मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूं

सलमान खान और पूजा हेगड़े की फिल्म किसी का भाई किसी की जान भले ही बॉक्स आॅफिस पर नहीं छाई। लेकिन फिल्म के डायलॉग्स ने फैंस के दिलों में अलग जगह बनाई। इसमें सलमान खान का मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूं। क्योंकि उन्हें भाईजान के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे में फैंस का ये डायलॉग बहुत ही पसंद आया।

आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा

जय हो फिल्म में सलमान का एक डायलॉग आम आदमी की ताकत को दर्शाता है, तो ऐसे में इसका हिट होना तो बनता ही था। उनके किरदार ने फिल्म में कहा था कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। जो आम आदमी की ताकत का दशार्ता हुआ नजर आया।

जिंदगी में तीन चीज कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना- आई, मी और मायसेल्फ

सलमान खान और असिन की कॉमेडी फैमिली-ड्रामा फिल्म रेडी का क्रेज भी दर्शकों में देखने का मिला था। लेकिन इसके साथ ही फिल्म के डायलॉग्स भी काफी वायरल हुए था। जिसमें जिंदगी में तीन चीज कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना- आई, मी और मायसेल्फ। डायलॉग को लेकर फैंस उनके दिवाने हो गए।

ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी ले कर ही खत्म होगी

2018 में रिलीज हुई फिल्म रेस 3 का डायलॉग ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी ले कर ही खत्म होगी। भी दबंग के डायलॉग की तरह काफी चर्चा में रहा। इस फिल्म में सलमान ने सिकंदर का किरदार निभाया था।

कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता, जब तक तुम खुद से ना हार जाओ

सुल्तान एक हारे हुए पहलवान के जीवन की कहानी है। ये फिल्म 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का डायलॉग कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता, जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। लोगों को काफी पसंद आया। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि इससे लोगों को मोटिवेशन मिली और आज भी ये लोगों को जुबान पर रहता है।