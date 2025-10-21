दीवाली पर जब पटाखों से झुलस गया Amitabh Bachchan का हाथ, दर्द में भी शूटिंग कर बनाया नया स्टाइल आइकॉन

Amitabh Bachchan: दिवाली (2025) का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास और रोशनी के साथ मनाया जा रहा है — और बॉलीवुड सितारे भी इससे अछूते नहीं हैं। इनमें भारतीय सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी इस त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाने के लिए जाने जाते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार बिग बी का दिवाली उत्सव बुरी तरह बिगड़ गया था, और पटाखे जलाते समय उनका हाथ जल गया था? जी हाँ, इस घटना ने न केवल उन्हें दर्द दिया, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार पलों में से एक भी बना दिया।

जिस दिन अमिताभ का हाथ जला

साल 1984 था, और अमिताभ बच्चन दो बड़ी फिल्मों — शराबी और इंकलाब — की शूटिंग कर रहे थे। उस साल दिवाली के जश्न के दौरान, अमिताभ ने हमेशा की तरह त्योहार का आनंद लेने का फैसला किया — आतिशबाजी और पूरे उत्साह के साथ।

लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पटाखे जलाते समय उनका हाथ बुरी तरह जल गया। चोट लगने के बावजूद, उन्होंने काम से छुट्टी नहीं ली और अगले दिन फिल्म के सेट पर पहुँच गए – उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और दर्द हो रहा था।

चोट कैसे एक स्टाइल स्टेटमेंट में बदल गई

जब अमिताभ शराबी के सेट पर पहुँचे, तो निर्देशक प्रकाश मेहरा ने उनके घायल हाथ को देखा और उन्हें शूटिंग के दौरान उसे अपनी पैंट की जेब में छिपाने की सलाह दी। अमिताभ ने इस सुझाव का पालन किया – और बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है।

कोट पहने, एक हाथ जेब में डाले उनकी तस्वीर प्रशंसकों के बीच तुरंत एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। यह साधारण सा बदलाव एक ट्रेंड में बदल गया जिसे दर्शकों ने पसंद किया!

इसी तरह, इंकलाब की शूटिंग के दौरान, अमिताभ ने अपने जले हुए हाथ को रूमाल में लपेटा, जो फिर से उनके किरदार के खास लुक का हिस्सा बन गया।

अमिताभ ने अपने व्लॉग में इस घटना को याद किया

सालों बाद, अमिताभ ने अपने निजी ब्लॉग पर पूरी कहानी साझा की। उन्होंने लिखा: “काम जारी रहा। स्टाइल के लिए, मैंने अपने हाथ पर रूमाल बाँध लिया। काम तो चलना ही था और चला भी। एक फिल्म थी ‘मद्रासी प्रोडक्शन’ और दूसरी थी ‘शराबी’। दोनों ही फिल्मों के पर्दे के पीछे दिलचस्प किस्से थे, लेकिन वह फिर कभी।” अभिनेता ने यह भी बताया कि जलने की चोट से पूरी तरह उबरने में उन्हें लगभग दो महीने लगे, हालाँकि उन्होंने दर्द के बावजूद काम करना जारी रखा।

एक सितारा जो परंपरा को जीवित रखता है

आज भी, अमिताभ बच्चन और उनका परिवार अपने घर जलसा में धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी पार्टियों का आयोजन करते हैं। त्योहार के प्रति उनका जुनून और अपने काम के प्रति उनका समर्पण बेजोड़ है — एक बार फिर साबित करता है कि वे भारतीय सिनेमा के असली महानायक क्यों हैं।