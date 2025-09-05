जब सेट पर घायल हुईं थी Aishwarya Rai, बिग बी की आंखों से नींद गायब हो गई…बुलाना पड़ा था अंबानी का जेट

Aishwarya Rai, (आज समाज), नई दिल्ली: ऐश्वर्या राय आज भले ही एक वैश्विक हस्ती हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनकी जान को गंभीर खतरा था। सालों पहले, फिल्म खाकी की शूटिंग के दौरान, एक भयानक हादसे ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था और अमिताभ बच्चन भी चिंता में डूब गए थे। इस हादसे ने न केवल ऐश्वर्या को बुरी तरह घायल कर दिया था, बल्कि बच्चन परिवार को भी गहरा सदमा पहुँचाया था।

फिल्म के सेट पर अफरा-तफरी

खाकी के एक गंभीर दृश्य की शूटिंग के दौरान, एक तेज़ रफ़्तार कार ऐश्वर्या की गाड़ी से सीधे टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरे सेट पर अफरा-तफरी मच गई। अभिनेता अक्षय कुमार तुरंत दौड़े और ऐश्वर्या को गोद में उठाकर अस्पताल ले गए।

अमिताभ बच्चन का दुख

इस हादसे ने अमिताभ बच्चन को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। एक इंटरव्यू में, बिग बी ने याद करते हुए कहा: “ऐश्वर्या के पैर की हड्डी टूट गई थी। उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन मीडिया इसे मामूली चोट बताकर रिपोर्ट करता रहा। मैं दो रातों तक सो नहीं पाया – मैंने यह सब अपनी आँखों के सामने होते देखा।”

अंबानी के जेट ने मदद की

ऐश्वर्या की बिगड़ती हालत देखकर, अमिताभ इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने मुकेश अंबानी के निजी जेट से उन्हें तुरंत मुंबई भेजकर उनके इलाज की व्यवस्था कर दी। उस समय, ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू नहीं थीं, बल्कि बिग बी की सह-कलाकार थीं – फिर भी उनका दर्द देखना उनके लिए असहनीय था।

ऐश्वर्या आज फिर सुर्खियों में

हाल के दिनों में, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर चर्चा में रही हैं। हालाँकि उन्हें अक्सर बेटी आराध्या के साथ देखा जाता है, लेकिन पति अभिषेक बच्चन से उनकी बढ़ती दूरी ने प्रशंसकों के बीच अटकलों और चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस चर्चा के बावजूद, न तो ऐश्वर्या और न ही अभिषेक ने कोई आधिकारिक बयान दिया है।

