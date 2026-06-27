Ram Kapoor 17 Minute Long Kissing Scene : जब 17 मिनट के इंटीमेट सीन ने तोड़ दी थीं टीवी की सारी सीमाएं, पत्नी ने दिया था ऐसा रिएक्शन

By
Mohit Saini
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Ram Kapoor 17 Minute Long Kissing Scene : जब 17 मिनट के इंटीमेट सीन ने तोड़ दी थीं टीवी की सारी सीमाएं, पत्नी ने दिया था ऐसा रिएक्शन
Ram Kapoor 17 Minute Long Kissing Scene : जब 17 मिनट के इंटीमेट सीन ने तोड़ दी थीं टीवी की सारी सीमाएं, पत्नी ने दिया था ऐसा रिएक्शन

Ram Kapoor 17 Minute Long Kissing Scene :  जाने-माने टीवी एक्टर राम कपूर ने कई हिट टीवी शो में अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। अब, फैंस एक्टर का एक अलग अंदाज़ देखने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह एकता कपूर के रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में नज़र आने वाले हैं। जहाँ दर्शक उन्हें रियलिटी शो में देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं उनके टीवी करियर का एक यादगार पल आज भी चर्चा में रहता है।

Ram Kapoor 17 Minute Long Kissing Scene : जब 17 मिनट के इंटीमेट सीन ने तोड़ दी थीं टीवी की सारी सीमाएं, पत्नी ने दिया था ऐसा रिएक्शन

वह सीन जिसने इंडियन टेलीविज़न को बदल दिया

राम कपूर ने बेहद लोकप्रिय टीवी ड्रामा ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में साक्षी तंवर के साथ काम किया था। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया और यह शो की सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बनी।

हालाँकि, शो ने तब पूरे देश का ध्यान खींचा जब लीड जोड़ी एक 17 मिनट के रोमांटिक सीक्वेंस में नज़र आई, जिसमें एक लिप-लॉक सीन भी शामिल था। उस समय इंडियन टेलीविज़न के लिए ऐसा सीन बहुत ही अलग और बोल्ड माना गया था।

लिप-लॉक सीन पर पूरे देश में बहस छिड़ गई

यह इंटीमेट सीन जल्द ही टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा चर्चा वाले पलों में से एक बन गया। चूँकि इंडियन टीवी पर इस तरह के रोमांटिक सीन कम ही दिखाए जाते थे, इसलिए इस एपिसोड ने दर्शकों के बीच ज़बरदस्त बहस छेड़ दी।

जहाँ कई लोगों ने मैच्योर और रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए एक्टर्स की तारीफ़ की, वहीं कुछ लोगों ने फ़ैमिली-ओरिएंटेड टीवी सीरियल में बोल्ड रोमांटिक कंटेंट शामिल करने पर सवाल उठाए। यह एपिसोड जल्द ही वायरल हो गया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में चर्चा का मुख्य विषय बना रहा।

गौतमी कपूर का ईमानदार रिएक्शन

राम कपूर की पत्नी, एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने बाद में बताया कि उन्हें उस विवादित सीन के बारे में पहली बार कैसे पता चला। उनके अनुसार, राम ने उन्हें रात करीब 2:30 बजे फ़ोन करके उस सीक्वेंस के बारे में बताया था, इससे पहले कि वह टेलीकास्ट होता।

उन्होंने माना कि शुरू में वह हैरान रह गई थीं और उन्होंने फ़ोन काट दिया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस पल क्या रिएक्शन दें।

आखिरकार उन्होंने राम का साथ क्यों दिया

हालात को समझने के लिए थोड़ा समय लेने के बाद, गौतमी ने कहा कि वह एक्टिंग के प्रोफ़ेशनल पहलू को समझती हैं। उन्हें एहसास हुआ कि टीवी सेट पर किए जाने वाले रोमांटिक सीन सिर्फ़ एक एक्टर के काम का हिस्सा होते हैं और असल ज़िंदगी की भावनाओं को नहीं दिखाते। उनके समझदारी भरे जवाब की कई लोगों ने तारीफ़ की और तब से इस घटना को भारतीय टेलीविज़न के इतिहास के सबसे चर्चित पलों में से एक माना जाता है।

सालों बाद भी, यह सीन राम कपूर के करियर का एक अहम पड़ाव बना हुआ है और इसे अक्सर भारतीय टेलीविज़न पर दिखाए गए सबसे साहसी और यादगार दृश्यों में से एक के तौर पर याद किया जाता है।

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