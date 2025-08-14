WhatsApp: यूजर्स को मैसेज लिखने के सुझाव देगा व्हाट्सएप का नया फीचर

जल्द लांच होगा एआई राइटिंग हेल्प असिस्टेंट फीचर

WhatsApp, (आज समाज), नई दिल्ली: व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर लांच कराने की तैयारी में है। यह फीचर यूजर्स को मैसेज लिखने के सुझाव देगा। इस फीचर का नाम है। एआई राइटिंग हेल्प असिस्टेंट फीचर। हाल ही में व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा वर्जन में इस फीचर को देखा गया है। मैसेज का रिप्लाई करने के लिए एआई जवाब तैयार कर देगा। जवाब तैयार करने के लिए मेटा की प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।

साथ ही यह फीचर अलग-अलग टोन में मैसेज लिखने में मदद करेगा। यह फीचर फिलहाल टेस्टिंग प्रकिया में है। परीक्षण पूरा होते ही इसे यूजर्स के लिए लांच कर दिया जाएगा। अभी इस फीचर को एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा गया है।

फीचर्स

राइटिंग हेल्प असिस्टेंट कथित तौर पर मेटा की प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा।

यह नया फीचर कथित तौर पर किसी मैसेज के कंटेंट या उससे संबंधित डेटा को सेव भी नहीं करेगा।

डेटा को सेव किए बिना ही मैसेज के जवाब में कई सुझाव देगा।

कैसे काम करेगा?

जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे, तो व्हाट्सएप आपके लिखे गए मैसेज के लिए कम से कम तीन अलग-अलग सुझाव देगा। ये सुझाव पांच तरह के टोन में उपलब्ध होंगे।

मैसेज को अलग अंदाज में लिखना

प्रोफेशनल और औपचारिक भाषा में बदलना

मजेदार अंदाज में पेश करना

सपोर्ट और पॉजिटिविटी भरा टोन

ग्रामर और स्पेलिंग ठीक करना

जिनके पास व्हाट्सएप नहीं उनसे भी कर सकेंगे चैट

इसके अलावा व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके आप उन लोगों को भी मैसेज कर पाएंगे, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है। इस फीचर को गेस्ट चैट कहा जा रहा है, जो यूजर्स को व्हाट्सएप नेटवर्क से बाहर भी चैट करने की सुविधा देगा।

सीमाएं

व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए यूजर्स केवल चैट ही कर सकेंगे। आॅडियो या वीडियो कॉल करने की सुविधा नहीं होगी। चैट भी वन टू वन होगी। किसी ग्रुप में चैटिंग नहीं कर सकते हैं। फोटो या फिर वीडियो भी नहीं भेज पाएंगे

ये भी पढ़ें : इंसानों की तरह बच्चों को जन्म देंगे रोबोट