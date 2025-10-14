WhatsApp Update : WhatsApp ने पेश किया नया स्क्रीन शेयरिंग फ़ीचर

WhatsApp Update(आज समाज) : WhatsApp ने लाखों यूज़र्स के लिए एक अत्याधुनिक फ़ीचर पेश किया है: स्क्रीन शेयरिंग। यह अद्भुत फ़ीचर आपको वीडियो कॉल के दौरान रीयल-टाइम में अपने फ़ोन की पूरी स्क्रीन दूसरों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है। यह फ़ीचर तब बेहद उपयोगी होता है जब आप किसी को कोई ऐप, फ़ोटो, प्रेज़ेंटेशन या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री तुरंत दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन शेयरिंग शुरू करने के लिए, आपको पहले वीडियो कॉल में होना होगा।

स्क्रीन शेयर करना बहुत आसान

WhatsApp पर अपनी स्क्रीन शेयर करना बहुत आसान है; आपको बस कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा:

वीडियो कॉल कंट्रोल में ‘अधिक विकल्प’ (तीन लंबवत बिंदु) पर टैप करें, और फिर ‘स्क्रीन शेयर करें’ पर टैप करें।

इसके बाद, आपके फ़ोन पर एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा जो बताएगा कि आप WhatsApp से रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं।

अब आप ‘एक ऐप शेयर करें’ > ‘अगला’ > वह ऐप चुन सकते हैं जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, या आप ‘पूरी स्क्रीन शेयर करें’ > ‘स्क्रीन शेयर करें’ भी चुन सकते हैं।

विश्वसनीय लोगों के साथ ही करें शेयर

स्क्रीन शेयरिंग के दौरान, सभी कॉल सदस्यों के वीडियो फ़ीड शेयर की जा रही सामग्री के नीचे दिखाई देंगे। WhatsApp यह भी चेतावनी देता है कि अगर कोई उपयोगकर्ता आपकी संपर्क सूची में सेव नहीं है, तो अपनी स्क्रीन केवल विश्वसनीय लोगों के साथ ही शेयर करें।

कड़े सुरक्षा उपाय लागू

WhatsApp ने कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। कंपनी स्पष्ट रूप से कहती है कि स्क्रीन शेयरिंग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित है और WhatsApp पर कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती है। इसका मतलब है कि कॉल के बाहर कोई भी उपयोगकर्ता, यहाँ तक कि WhatsApp भी नहीं, आपकी स्क्रीन पर शेयर की गई सामग्री को देख या सुन नहीं सकता है।

महत्वपूर्ण चेतावनी: यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, उसमें यूज़रनेम और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी होती है, और जिस उपयोगकर्ता के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वह उन्हें देख सकता है। ऑडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है।

बेहतर अनुभव के लिए, WhatsApp आपके फ़ोन को नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम और WhatsApp के नवीनतम वर्ज़न पर अपडेट रखने की सलाह देता है। अगर कोई उपयोगकर्ता नवीनतम वर्ज़न का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे अपनी स्क्रीन शेयर करने से पहले अपडेट करने के लिए कहा जाएगा।

‘अरट्टई’ नया ऐप

एक नए भारतीय मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप ने व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर दी है। ज़ोहो ने ‘अरट्टई’ नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है, जो सभी के लिए मुफ़्त है और इसे व्हाट्सएप का भारतीय विकल्प बताया जा रहा है। ज़ोहो का दावा है कि अरट्टई कम-अंत वाले स्मार्टफ़ोन और धीमे नेटवर्क पर भी बेहतरीन काम करता है।

इस नए मैसेजिंग ऐप में वॉइस और टेक्स्ट मैसेजिंग, इमेज और डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ऑडियो और वीडियो कॉल, और 1,000 सदस्यों तक के साथ ग्रुप चैट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। ऐप में संरचित संचार के लिए समर्पित चैनल भी हैं। तमिल में “अरट्टई” का अर्थ “अनौपचारिक बातचीत” होता है, जो दर्शाता है कि ऐप का उद्देश्य अनौपचारिक और अनौपचारिक चैटिंग प्रदान करना है।

