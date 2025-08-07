WhatsApp: व्हाट्सएप ने ‘सेफ्टी ओवरव्यू’ टूल लांच किया

आॅनलाइन फ्रॉड को रोकने की दिशा में उठाया कदम

WhatsApp (आज समाज) नई दिल्ली: मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने यूजर्स को आॅनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से बचाने के लिए एक नया सेफ्टी ओवरव्यू टूल पेश किया है। इस फीचर के जरिए जब कोई अंजान व्यक्ति यूजर को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता है, तो उसे अलर्ट भेजा जाएगा।

इस टूल में ग्रुप से जुड़ी अहम जानकारी और सुरक्षा से संबंधित टिप्स दिखाई जाएंगी। यूजर चाहें तो बिना ग्रुप चैट देखे ही उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। यदि ग्रुप परिचित लगे, तो पूरा चैट खोलकर भी जांच की जा सकती है।

कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर वालों पर भी रहेगी नजर

व्हाट्सएप ने बताया कि ऐसे नए ग्रुप्स से आने वाले नोटिफिकेशन तब तक साइलेंट रहेंगे, जब तक यूजर खुद यह तय न कर लें कि वे उसमें बने रहना चाहते हैं या नहीं।

कंपनी अब एक ऐसा फीचर भी टेस्ट कर रही है, जिससे अगर कोई यूजर किसी अंजान व्यक्ति से चैट शुरू करता है, तो उसे उस व्यक्ति की पहचान से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी। इससे यूजर निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम होंगे।

68 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को किया बैन

व्हाट्सएप ने जानकारी दी कि वह दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय स्कैम सेंटर्स पर भी नजर रखे हुए है, जहां जबरन मज़दूरी के जरिए अपराधी गिरोह इनका संचालन करते हैं। कंपनी ने बताया कि साल 2025 की पहली छमाही में ही उसने 68 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स को बैन किया है, जो स्कैम गतिविधियों से जुड़े हुए थे।