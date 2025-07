WhatsApp: व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए शुरू किया नया फीचर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट किए जाएंगे जवाब

WhatsApp (आज समाज) नई दिल्ली: व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए एक नया फीचर शुरू किया है, जिसमें अब यूजर्स को एक समर्पित सपोर्ट चैट के जरिए AI-पावर्ड जवाब मिलेंगे। यह नया फीचर व्हाट्सएप एप के लेटेस्ट वर्जन में उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में सभी iOS यूजर्स को मिल जाएगा।

इस सपोर्ट चैट को व्हाट्सएप सेटिंग्स > Help > Help Center > Contact Us के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इसके जरिए यूजर एक नया चैट विंडो खोल सकते हैं, जिसमें Meta Verified नीला टिक होगा, जो यह दर्शाता है कि यह व्हाट्सएप का आधिकारिक सपोर्ट अकाउंट है।

गलत या अनुचित जानकारी हो सकती है

यूजर जब इस चैट में अपना सवाल पूछते हैं, तो उन्हें एक सूचना मिलती है कि जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा जनरेट किए जाएंगे और इन जवाबों में कभी-कभी “गलत या अनुचित जानकारी” हो सकती है। हर जवाब के नीचे Meta AI का इंडिकेटर और टाइमस्टैम्प भी दिया होता है।

AI कैसे करेगा मदद?