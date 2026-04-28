‘ये क्या चल रहा है?’ Vada Pav Girl के सिंदूर वीडियो पर भड़के लोग, जमकर हुई ट्रोलिंग

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Mohit Saini
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Vada Pav Girl: सोशल मीडिया सेंसेशन चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें “वड़ा पाव गर्ल” के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं—इस बार अपने पति युगम गेहरा के साथ सुलह करने के लिए।

कई दिनों तक पब्लिक में झगड़े और गंभीर आरोपों के बाद, यह कपल फिर से साथ आ गया है, जिससे फैंस हैरान और कन्फ्यूज हैं।

रोमांटिक वीडियो ने चर्चा बटोरी

 

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चंद्रिका ने हाल ही में युगम के साथ एक इंटिमेट बेडरूम वीडियो शेयर किया, जिसमें वह उनके माथे पर सिंदूर लगाते और उन्हें कुछ खास गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं। कपल गले मिलते और प्यार भरे पल शेयर करते हुए भी दिख रहे हैं।

वीडियो को कैप्शन देते हुए, उन्होंने लिखा: “हम एक-दूसरे के हैं”, साथ ही दिल और बुरी नज़र वाले इमोजी भी हैं—जो उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत का इशारा दे रहे हैं।

आरोपों से सुलह तक

फैंस को सबसे ज़्यादा हैरानी चंद्रिका के रुख में अचानक आए बदलाव से हुई। कुछ दिन पहले ही, उसने अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाया था, और दावा किया था कि वह दो दूसरी औरतों के साथ भी जुड़ा हुआ है।

अब, युगम के साथ उसके रोमांटिक पोस्ट ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पर्दे के पीछे असल में क्या हुआ था।

बहुत ज़्यादा ट्रोल रिएक्शन

इंटरनेट ने इसे हल्के में नहीं लिया है। यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में भर दिया, चंद्रिका पर “ड्रामा” और “पब्लिसिटी स्टंट” का आरोप लगाया।

कुछ रिएक्शन में शामिल थे: “आखिर चल क्या रहा है?” “इतना ड्रामा क्यों?”  “क्या यह सब अटेंशन के लिए है?”

कई लोगों ने सिंदूर जैसी परंपराओं को छोटा दिखाने के लिए कपल की बुराई भी की, और वीडियो को इनसेंसिटिव बताया।

पिछली कॉन्ट्रोवर्सी ने आग में घी डाला

इससे पहले, चंद्रिका को सैफ नाम के एक मिस्ट्री मैन के साथ कोज़ी वीडियो शेयर करते हुए भी देखा गया था, जिससे पहले ही ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी और ट्रोलिंग हो चुकी थी। युगम के साथ सुलह के बाद, उसने उन पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी थी।

फिर से साथ, लेकिन किस कीमत पर?

हालांकि चंद्रिका और युगम अपने मतभेदों को भुलाकर अब खुशी-खुशी साथ हैं, लेकिन इंटरनेट अभी भी बंटा हुआ है। धोखाधड़ी के आरोपों से लेकर पब्लिक रोमांस तक, उनका रिश्ता ध्यान खींचता रहता है—लेकिन बिना आलोचना के नहीं।

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