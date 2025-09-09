स्टेज पर करेगी क्या? Apoorva Mukhija के टूर ऐलान पर लोगों ने उड़ाया मज़ाक

Apoorva Mukhija, आज समाज, नई दिल्ली: अपूर्वा मुखीजा सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे चर्चित नामों में से एक हैं। अपने बोल्ड फ़ैशन और अनोखे व्लॉग्स के लिए जानी जाने वाली, वह अक्सर सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं। कभी अपने कंटेंट के लिए, तो कभी अपने विवादों के लिए।

हाल ही में, वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इंस्टाग्राम पर एक बड़ी घोषणा के कारण जिसने इंटरनेट को विभाजित कर दिया है। जहाँ कुछ प्रशंसक उत्साहित हैं, वहीं कई अन्य उन्हें ट्रोल करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

अपूर्वा ने दिलजीत-ज़ाकिर की राह पकड़ी

23 वर्षीय इस प्रभावशाली व्यक्ति ने हाल ही में खुलासा किया कि वह दिलजीत दोसांझ और ज़ाकिर खान जैसे सितारों के नक्शेकदम पर चलते हुए अपने भारत दौरे पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आयोजकों ने उसका पोस्टर ऑनलाइन जारी किया, जिस पर लिखा था: “नमस्ते, मेरे प्यारे छोटे लाल झंडे”—उसे “द रिबेल किड” के रूप में पेश किया गया, जो अक्टूबर से नवंबर 2025 तक पूरे भारत में दौरे पर आएगी।

पोस्टर शेयर करते हुए, आयोजकों ने कैप्शन दिया: “विद्रोही ऊर्जा और दोस्ती का माहौल जल्द ही आपके शहर में आ रहा है। अपूर्वा, उर्फ़ द रिबेल किड, एक राष्ट्रव्यापी दौरे पर जा रही है!”

लोगों ने रिबेल किड का मज़ाक क्यों उड़ाना शुरू कर दिया?

जैसा कि उम्मीद थी, इस घोषणा पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जहाँ उसके प्रशंसकों का एक वर्ग उत्सुकता से पूछ रहा था कि वह उनके शहर में कब प्रस्तुति देगी, वहीं कुछ अन्य लोगों ने उसकी प्रतिभा और इस तरह के दौरे के उद्देश्य पर तुरंत सवाल उठाए।

एक उपयोगकर्ता ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, “वह मंच पर आखिर क्या करने वाली है? सिर्फ़ बातें?” एक अन्य ने लिखा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्यों आ रही है।” एक तीसरे उपयोगकर्ता ने कहा, “इस तथाकथित दौरे के दौरान वह क्या प्रस्तुति देगी?”

कुछ लोग तो एक कदम और आगे बढ़कर उसके कंटेंट के मूल्य पर सवाल उठाने लगे: “क्या वह हमें लोगों का अनादर करना सिखाएगी? क्या यह टूर गाली-गलौज और नकारात्मकता के बारे में है? दुनिया पागल हो गई है, और दुर्भाग्य से, लोग ऐसी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है।”