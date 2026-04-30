Vaishakh Purnima: वैशाख पूर्णिमा का क्या है पौराणिक महत्व? जानें इस व्रत से कौन-कौन से कटते हैं पाप

कल मनाई जाएगी वैशाख पूर्णिमा

Vaishakh Purnima, (आज समाज), नई दिल्ली: वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व 1 मई यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु ने अपने नौवें अवतार के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है।

वैशाख मास की पूर्णिमा आत्म-चिंतन और दान-पुण्य के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। जब हम इस पावन अवसर पर श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा और शांति मिलती है। यह तिथि हमें अपने जीवन को सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है।

वैशाख पूर्णिमा का पौराणिक और धार्मिक आधार

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध ने सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्त किया था। इसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण के कहने पर इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त हुआ था। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किया गया गंगा स्नान और दान व्यक्ति को जन्म-मरण के बंधन से मुक्त करने में सहायक होता है।

इस शुभ तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और चंद्रमा को अर्घ्य देना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु और चंद्र देव की कृपा से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि किस प्रकार भक्ति और संयम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा के समीप ले जा सकते हैं।

इस व्रत से मिलती है पापों से मुक्ति

वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के कई जन्मों के संचित पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा और दान करने से अनजाने में किए गए झूठ बोलने, किसी का दिल दुखाने या अनैतिक कार्यों से लगने वाले दोष दूर होते हैं। इसे पाप विमोचनी तिथि के समान फल देने वाला माना गया है, जो साधक के भीतर से नकारात्मकता को खत्म करने की शक्ति रखता है।

विशेष रूप से मानसिक अशांति और दरिद्रता जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत रामबाण सिद्ध होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से इस दिन दान करते हैं, तो हमारे स्वभाव में कोमलता आती है और जीवन के कष्ट धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। यही आध्यात्मिक शक्ति हमें भविष्य में गलतियां न करने का बल प्रदान करती है।

सात्विकता और व्यवहार का जीवन पर प्रभाव

वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने खान-पान और व्यवहार में पूर्ण सात्विकता बनाए रखना अनिवार्य है। आज के दिन मीठे और सात्विक आहार का सेवन करें और अपनी वाणी में मधुरता रखें, जिससे चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपके मन को शांत और एकाग्र बनाए रखे। इस गर्मी के मौसम में जल और मौसमी फलों का दान करना भगवान विष्णु की सबसे बड़ी सेवा मानी गई है।

रात्रि के समय चांदनी में बैठकर ध्यान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। पारण के समय सादा भोजन लें और किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों से बचें ताकि व्रत की ऊर्जा बनी रहे। जब हम सही नियमों और अनुशासन के साथ इस पर्व को मनाते हैं, तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है।

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