Akhanda 2 Meaning: जिस फिल्म ने तीन दिनों में कमाए 80 करोड़, उस अखंडा शब्द का क्या है मतलब, जानें?

बॉक्स आॅफिस पर तांडव मचा रही अखंडा 2

Akhanda 2 Meaning, (आज समाज), नई दिल्ली: साउथ के सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण की बहुप्रतीक्षित फिल्म अखंडा 2 बॉक्स आॅफिस पर तांडव मचा रही है। फिल्म ने रिलीज होने के साथ ही तीन दिन में 80 करोड़ रुपए कमा लिए है। इस फिल्म के डॉयलोग लोगों को खूब भा रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म की बात कही गई और नंदामुरी बालकृष्ण शिव भक्त के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि जिस फिल्म का नाम अखंड़ा-2 रखा गया है उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की।

फिल्म के ट्रेलर में पहला डॉयलॉग है, जो ये मानते हैं कि भगवान साथ देते हैं, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि भगवान नहीं हैं, जिस दिन उन्होंने ये मान लिया, उस दिन भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। फिल्म में गीता, हनुमान जी से लेकर महाकुंभ मेले का जिक्र किया गया है। नंदामुरी बालकृष्ण शिवलिंग के सामने तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं और देश में सनातन हिंदू धर्म की एकता की बात कह रहे हैं।

अखंडा का मतलब

वहीं, फिल्म का टाइटल भी इसी एकता को लेकर ही दिखाई दे रहा है, जिसका नाम अखंडा दिया गया है। इसका अर्थ संपूर्ण, एकता, अटूटता होता है, या फिर यूं कहें कि किसी भी तरीके से विभाजन या बिखराव न होना। यह किसी व्यक्ति के मजबूत नैतिक सिद्धांतों का पालन करने या फिर देश की एकता-अक्षुण्णता को बनाए रखने के संदर्भ में प्रयोग होता है।

बालकृष्ण की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

अगर फिल्म के प्रदर्शन की बात करें तो शुरूआती अनुमानों के मुताबिक, पहले दिन लगभग 30 करोड़ रुपये कमाए। यह आंकड़ा बालकृष्ण की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है और उनकी पिछली रिलीज, डाकू महाराज के पहले दिन के कलेक्शन से काफी ज्यादा है। डाकू महाराज ने ओपनिंग डे पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे।

तेलुगु वर्जन ने कमाए 29.5 करोड़

फिल्म कलेक्शन का बड़ा हिस्सा तेलुगु वर्जन से आया, जिसने अकेले ओपनिंग डे पर लगभग 29.5 करोड़ रुपए कमाए। बाकी वर्जन ने कुल कलेक्शन में मामूली योगदान दिया, जिसमें तमिल वर्जन ने लगभग 35 लाख रुपए, कन्नड़ ने 4 लाख रुपए, हिंदी ने 1 लाख रुपए और मलयालम ने 1 लाख रुपए कमाए। इसके अलावा दूसरे दिन 15.50 करोड़ और तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 15 करोड़ रुपए का रहा। कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन 83 करोड़ रुपए रहा है।

