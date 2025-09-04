Halal Township Project : ऐसी क्या है हलाल Township की परियोजना जिसपर हो रहा है बवाल

(Halal Township Project) आज समाज नेटवर्क : भारत में हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर खूब राजनीति हो चुकी है. अब ताजा विवाद हलाल टाउनशिप परियोजना को लेकर शुरू हुआ है. इस विवाद की जड़ में भी हलाल शब्द है. दरअसल, मुंबई के पास कर्जत में एक टाउनशिप परियोजना बनाने का ऐलान किया गया है। यह टाउनशिप परियोजना खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की मान्यताओं और उनके तौर तरीकों को देखते हुए तैयार किया जाएगा।इस टाउनशिप परियोजना से जुड़ा एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

मुंबई के कर्जत में हलाल टाउनशिप परियोजना से जुड़े एक विज्ञापन पर कई लोग आक्रोशित हैं. इस परियोजना को विभाजनकारी बताया जा रहा है। यह टाउनशिप परियोजना मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल देने की बात कर रहा है. इस पर विरोध व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने हलाल टाउनशिप वाला विज्ञापन का वीडियो भी डाला है।

महाराष्ट्र सरकार से भाजपा नेता ने ये कीबड़ी मांग

भाजपा नेता प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि यह विज्ञापन नहीं, जहर है. मुंबई के पास कर्जत में, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाई जा रही है. उन्होंने आगे लिखा कि यह ‘राष्ट्र के भीतर एक अलग राष्ट्र की तरह है. कानूनगो ने महाराष्ट्र की सरकार से अपील की है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए.

Halal Township Project में किए गए हैं ये बड़े दावे?

हलाल टाउनशिप वाले वीडियो में एक महिला हिजाब पहनी हुई है, जो कह रही है कि जब समाज में आपको अपने परिवार के सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो क्या यह सही है? महिला आगे कहती है कि ‘सुकून एम्पायर’ में, आपको हलाल माहौल में बच्चे सुरक्षित रूप से बड़े होते दिखते हैं. और बुजुर्गों का प्यार और देखभाल मिलता है।

Halal Township Project पर उठ रहे गंभीर सवाल

विज्ञापन में दावा किया जा रहा है कि सुकून एम्पायर में आपका निवेश न सिर्फ आपके पैसे को, बल्कि आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है। इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई है. लोग इस टाउनशिप परियोजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं।