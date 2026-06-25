Shankh Yog: क्या होता है शंख योग और ये कुंडली में कैसे बनता है? जानें जीवन में डालता है कैसा प्रभाव

चुनौतियों और परेशानियों से डरने की बजाय उनका सामना करने की हिम्मत देता है शंख योग

Shankh Yog, (आज समाज), नई दिल्ली: व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान उसकी जन्म कुंडली में कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है। कुंडली के शुभ योग व्यक्ति को जीवन में सफलता, नाम और शोहरत प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाला ऐसा ही एक शुभ योग है शंख योग। ये कोई राजयोग तो नहीं होता है, लेकिन ये जीवन की चुनौतियों पर जीत दिलाने वाला योग माना जाता है।

इस योग का महत्व भी राजयोग या धन योग की तरह ही माना जाता है। शंख योग चुनौतियों और परेशानियों से डरने की बजाय उनका सामना करने की हिम्मत देता है। कुंडली में ये योगव्यक्ति को सम्मान, विद्वत्ता, नैतिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि कुंडली में शंख योग का निर्माण कैसे होता है?

कुंडली में कैसे बनता है शंंख योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में पंचावें और छठे भाव के स्वामी के परस्पर केंद्र संबंध में होने, उनके एक साथ केन्द्र या त्रिकोण में बैठे होने और साथ में लग्नेश बलवान होने पर कुंडली में शंख योग का निर्माण होता है।

एक दूसरी स्थिति में लग्नेश और दशम भाव के स्वामी के मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में होने और नवम भाव के स्वामी के बलवान होने पर भी कुंडली में शंख योग बनता है। हालांकि, दोनों ही स्थितियों में ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश बलवान हो और लग्न के स्वामी पर किसी पाप का प्रभाव न हो और ना ही वो नीच राशि में विराजमान हो।

शंख योग का जीवन पर मुख्य प्रभाव

कुंडली में शंख योग उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति झुकाव, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा, प्रशासनिक या प्रबंधन संबंधी कार्यों में सफलता, मधुर वाणी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिरता और जीवन में क्रमिक प्रगति देता है।

जिन लोगों की कुंडली में ये योग बनता है, वो न्यायप्रिय और अनुशासित होते हैं। उनकी समाजहित के कार्यों में रुचि होती है। कुंंडली में शंख योग का बनना ही तरक्की नहीं दिलाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस योग का निर्माण करने वाले ग्रह अगर नीच की राशि में विराजमान हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हों या अधिक कमजोर हों तो शंख योग के फल व्यक्ति के मन मुताबिक नहीं मिलते हैं।