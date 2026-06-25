क्या है Sensorineural Hearing Loss? इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं Alka Yagnik

Alka Yagnik: दिग्गज प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक 23 जून को नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार समारोह में सबके सामने आईं, जहाँ उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लगभग दो साल तक लोगों की नज़रों से दूर रहीं इस मशहूर सिंगर को कमज़ोर हालत में देखकर उनके फैंस चिंता में पड़ गए। कार्यक्रम के वीडियो में उन्हें एक साथी की मदद लेते और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिससे उनकी सेहत को लेकर नए सवाल उठने लगे।

अलका याग्निक ने अपनी सेहत की लड़ाई के बारे में बताया

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समारोह के बाद, अलका ने एक भावुक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने पिछले दो सालों में गुज़रे मुश्किल दौर के बारे में बताया। अपने दिल से लिखे संदेश में, सिंगर ने कहा कि सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण वह जानबूझकर लाइमलाइट, सार्वजनिक कार्यक्रमों और यात्राओं से दूर रही थीं। उन्होंने ठीक होने के सफर में अपने फैंस, दोस्तों और शुभचिंतकों के अटूट प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

कुमार सानू, शान और भूमि पेडनेकर सहित कई मशहूर हस्तियों ने पद्म भूषण मिलने पर सिंगर को बधाई दी और साथ ही उन्हें हिम्मत और शुभकामनाएं भी भेजीं।

सुनने की वह दुर्लभ बीमारी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी

साल 2024 में, अलका याग्निक ने बताया था कि उन्हें सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस (SNHL) हुआ है, जो एक दुर्लभ बीमारी है और अचानक वायरल इन्फेक्शन के बाद उनकी सुनने की क्षमता पर असर डालती है। इस बीमारी ने उनकी सुनने की क्षमता को काफी नुकसान पहुँचाया, जिससे उन्हें प्लेबैक सिंगिंग से दूर होना पड़ा।

सिंगर के अनुसार, वायरल अटैक के बाद अचानक सुनने की समस्या पैदा हुई, जिसने उनके सुनने के सिस्टम पर स्थायी रूप से असर डाला और उनके शानदार सिंगिंग करियर को रोक दिया।

सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस क्या है?

सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस (SNHL) सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खोने का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब कान के अंदरूनी हिस्से की नाज़ुक संरचनाएँ—खासकर कॉक्लिया—या ऑडिटरी नर्व (जो दिमाग तक आवाज़ के सिग्नल पहुँचाती है) डैमेज हो जाती हैं।

कॉक्लिया के अंदर हज़ारों छोटी-छोटी हेयर सेल्स होती हैं जो आवाज़ के वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करती हैं। एक बार जब ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तो वे आम तौर पर दोबारा नहीं बनतीं, जिससे कई मामलों में सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाती है। SNHL एक या दोनों कानों को प्रभावित कर सकता है और यह धीरे-धीरे या अचानक बिना किसी चेतावनी के हो सकता है।

सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस (SNHL) का कारण क्या है?

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि SNHL कई कारणों से हो सकता है। कुछ लोगों में यह समस्या जन्म के समय ही होती है, जिसका कारण प्रेग्नेंसी या डिलीवरी के दौरान आई दिक्कतें हो सकती हैं, जबकि दूसरों में यह बाद में इन कारणों से हो सकता है:

वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन

सिर में चोट

लंबे समय तक तेज़ आवाज़ के संपर्क में रहना

कुछ दवाएं जिनसे सुनने की क्षमता को नुकसान पहुँचता है

उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता कम होना

ऑडिटरी नर्व या कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान

अलका याग्निक के मामले में, यह समस्या एक वायरल इन्फेक्शन के कारण शुरू हुई थी, जिसने उनके सुनने की क्षमता वाले सिस्टम (ऑडिटरी सिस्टम) को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खोनी पड़ी और उन्हें अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर से ब्रेक लेना पड़ा।