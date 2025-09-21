What Is Jalebi English Name: जलेबी का असली हिंदी-इंग्लिश नाम जानकर रह जाएंगे दंग, 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते ये राज़ 

What Is Jalebi English Name: जलेबी भारत की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। इसका नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। त्योहारों से लेकर शादियों तक, जलेबी हमेशा मेन्यू में अपनी खास जगह बनाती है। कई जगहों पर तो लोग इसे नाश्ते में भी खाते हैं।

बाहर से इसकी कुरकुरी बनावट और अंदर से इसकी रसीली मिठास इसे सबसे लाजवाब मिठाइयों में से एक बनाती है। लेकिन यहाँ एक पेच है जलेबी तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। और जब आप इसका नाम सुनेंगे, तो हैरान रह जाएँगे!

जलेबी असल में क्या है?

जलेबी एक गोल, सर्पिल आकार की मिठाई है। इसे खमीर उठे हुए घोल में डालकर, गरम तेल या घी में तलकर और फिर चाशनी में भिगोकर बनाया जाता है। अंग्रेज़ी में, जलेबी को कभी-कभी इन नामों से भी जाना जाता है:

मीठा प्रेट्ज़ेल

कॉइल्ड फ़नल केक

चाशनी से लिपटी भारतीय मिठाई

इसकी अनोखी बनावट—बाहर से कुरकुरी और अंदर से चाशनी—इसे किसी भी अन्य मिठाई से अलग बनाती है।

जलेबी का स्वाद कैसा होता है?

अगर आपने कभी गरमागरम, ताज़ी जलेबी चखी है, तो आपको इसका जादू पता होगा। पहले निवाले में आपको कुरकुरापन महसूस होता है, और फिर आपके मुँह में चाशनी का एक झोंका आता है। जलेबी को अक्सर रबड़ी, दही या गर्म दूध के साथ परोसा जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है।

जलेबी – सिर्फ़ एक मिठाई से बढ़कर

भारत में, जलेबी सिर्फ़ खाना नहीं है—यह एक परंपरा है।

दशहरा जैसे त्योहारों पर जलेबी ज़रूर खानी चाहिए।

मध्य प्रदेश में लोग नाश्ते में पोहा के साथ जलेबी खाना पसंद करते हैं।

उत्तर भारत में, समोसे के साथ जलेबी का मेल एक लोकप्रिय व्यंजन है।

शहर की गलियों से लेकर छोटे गाँवों तक, जलेबी हर जगह ताज़ी और गरमागरम खाई जाती है।

जलेबी का हिंदी नाम क्या है?

दिलचस्प बात यह है कि भारत में जलेबी को इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें इससे कहीं आगे तक जाती हैं। यह शब्द अरबी शब्द “ज़लाबिया” (या फ़ारसी में ज़ुल्बिया) से लिया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में “कुंडलिका” या “जलवल्लिका” जैसे नामों का भी उल्लेख है, जो इसके सर्पिल, चाशनी से भरे स्वरूप का संकेत देते हैं।

जलेबी के बारे में रोचक तथ्य

विदेशी मूल: हालाँकि जलेबी को एक पारंपरिक भारतीय मिठाई माना जाता है, लेकिन असल में यह मध्य पूर्व से आई है, जहाँ इसे ज़लाबिया कहा जाता था। समय के साथ, यह भारतीय स्वाद के अनुकूल हो गई और घरों में पसंदीदा बन गई।

दूध और जलेबी: कुछ क्षेत्रों में, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाया जाता है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि यह गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है।

विश्व जलेबी दिवस: 30 जुलाई को विश्व जलेबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिठाई की दुकानें विशेष बैच तैयार करती हैं, और लोग अपने पसंदीदा जलेबी के पलों को ऑनलाइन साझा करते हैं।

वैश्विक प्रेम: जलेबी सिर्फ़ भारत में ही लोकप्रिय नहीं है। इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पसंद किया जाता है, जिससे यह दुनिया की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बन गई है।