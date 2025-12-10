Bigg Boss 19 winner Gaurav Khanna की पत्नी किस जाति की हैं? सच जानकर चौंक जाएंगे

Bigg Boss 19 winner Gaurav Khanna : जब से बिग बॉस 19 ने गौरव खन्ना को अपना विनर बनाया है, एक्टर सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर छाए हुए हैं। उनकी गेम स्ट्रेटेजी से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक, फैंस उनसे जुड़ी हर चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक हैं—खासकर उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला।

गौरव को स्क्रीन पर कायस्थ और गुजराती महिलाओं से प्यार करने वाले किरदार निभाते देखने के बाद, लोग अब एक बड़ा सवाल जानने के लिए उत्सुक हैं: गौरव खन्ना की रियल लाइफ पत्नी किस कम्युनिटी से हैं? आइए आकांक्षा चमोला के बारे में कुछ कम जानी-मानी बातें जानें जो आपको सच में हैरान कर सकती हैं।

आकांक्षा चमोला कहाँ से हैं?

आकांक्षा चमोला असल में उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके की हैं। हालाँकि, उनकी परवरिश मुंबई में हुई, जो उनकी मॉडर्न-लेकिन ज़मीन से जुड़ी पर्सनैलिटी में दिखता है। मेट्रो शहर में पली-बढ़ी होने के बावजूद, वह गर्व से अपनी कल्चरल पहचान को अपनाती हैं और अक्सर गढ़वाली विरासत की पहचान, पारंपरिक बड़ी नथ पहने हुए देखी जाती हैं।

एक करीबी पारिवारिक बैकग्राउंड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आकांक्षा चमोला के परिवार में उनकी मां शीला चमोला और उनके पिता हैं। हालांकि उनके भाई-बहनों के बारे में ज़्यादा पब्लिक जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन यह सब जानते हैं कि उनकी मां हमेशा उनके इस सफ़र में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही हैं।

अपने परिवार के साथ मज़बूत रिश्ता

अगर आप आकांक्षा को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो करते हैं, तो आप अक्सर उन्हें फ़ैमिली गैदरिंग और सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए देखेंगे। फ़ैन्स उनकी तारीफ़ करते हैं कि वह अपनी जड़ों से कितनी करीब से जुड़ी हुई हैं, अक्सर फ़ैमिली मोमेंट्स और पारंपरिक मौकों को टैग करती हैं।

एक बिज़नेस-ओरिएंटेड फ़ैमिली

बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन आकांक्षा चमोला का परिवार अपना कपड़ों का बिज़नेस चलाता है। जो बात इसे खास बनाती है, वह यह है कि उनका ब्रांड उत्तराखंड की कल्चरल विरासत को हाईलाइट करता है और उसे बचाकर रखता है, जिसमें ट्रेडिशन को मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मिलाया जाता है।

आकांक्षा चमोला किस कम्युनिटी से हैं?

आकांक्षा अपने सरनेम में “चमोला” इस्तेमाल करती हैं, जो उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके से जुड़ा है। इस कम्युनिटी को आम तौर पर ब्राह्मण या क्षत्रिय ग्रुप से जुड़ा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आकांक्षा खुद भी पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं, जिसमें बिग बॉस से जुड़े शो भी शामिल हैं।

उनके धार्मिक विश्वास

आकांक्षा चमोला हिंदू धर्म को मानती हैं, जो उत्तराखंडी परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। मुंबई में बसने के बाद भी, वह गढ़वाली त्योहार और रीति-रिवाज मनाती रहती हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह अपने कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं भूली हैं।

गौरव खन्ना के साथ लव मैरिज

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला पहली बार एक ऑडिशन के दौरान मिले थे, जहाँ दोनों के बीच तुरंत प्यार हो गया। जो एक प्रोफेशनल मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ, वह जल्द ही डेटिंग में बदल गया, और आखिरकार, इस कपल ने शादी करने का फैसला किया। उनकी लव स्टोरी समझ और आपसी सम्मान पर बनी साथ की एक क्लासिक मिसाल है।

कल्चरल जड़ों से लेकर मॉडर्न लव स्टोरी तक, आकांक्षा चमोला सिर्फ एक सेलिब्रिटी पत्नी से कहीं ज़्यादा हैं। ट्रेडिशन, आज़ादी और सादगी का उनका बैलेंस्ड मिक्स ही है जो फैंस को उनकी और भी ज़्यादा तारीफ़ करने पर मजबूर करता है।