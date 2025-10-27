Haryana Weather Update: हरियाणा में आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, दो दिन हल्की बारिश की संभावना

दिन और रात के तापमान में आएगी गिरावट

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है जिससे मौसम में बदलाव आएगा। प्रदेश में दो दिन बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार इससे बढ़े हुए प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही ठंड का भी आगाज होगा। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में अरब सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 27 अक्तूबर को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।

इसके असर से प्रदेश में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, जबकि प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 27 व 28 अक्तूबर के दौरान बिखराव वाली हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इससे अगले तीन-चार दिनों के लिए बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी और साथ ही ठंड भी अपने रंग दिखाने लगेगी। आने वाले दिनों में दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाएगा।

एक्यूआई सामान्य

उधर, हिसार में दिनभर एक्यूआई 200 से नीचे रहा, जो दर्शाता है कि शहर की हवा में प्रदूषण की मात्रा सामान्य है। वहीं पीएम 2.5 मात्रा 200 से 300 के बीच रही, जो यह बताता है कि हवा में प्रदूषण के बारीक कणों की मात्रा खराब श्रेणी में है।

