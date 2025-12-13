Weather Update Today : आज से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ

पहाड़ों में गिरेगी बर्फ, हल्की बारिश, मैदानों में शीतलहर व कोहरा बढ़ाएगा ठंड
Weather Update Today : आज से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ

पहाड़ों में गिरेगी बर्फ, हल्की बारिश, मैदानों में शीतलहर व कोहरा बढ़ाएगा ठंड

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : देश के हिमालयीय राज्यों में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से जहां जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात होने की संभावना है वहीं इन राज्यों के मैदानी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हैं। मौसम के इसी परिवर्तन के चलते आने वाले कुछ दिनों में सर्दी में इजाफा होने की संभावना है।

ज्ञात रहे कि उत्तर-मध्य भारत भीषण ठंड, घने कोहरे और प्रदूषण तीनों के संयुक्त असर से जूझ रहा है। जहां पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में पारा शून्य से नीचे लुढ़ककर पानी जमाने लगा है, वहीं गंगा-सिंधु के मैदानी इलाकों में धुंध, नमी के चलते ठंड में इजाफा हो रहा है।

कश्मीर, हिमाचल में तापमान शून्य से नीचे

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कुकुमसेरी का तापमान माइनस 6.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि ताबो में पारा मानइस 4.6 डिग्री तक दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में इस वर्ष की सर्दी ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जोजिला पास में तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो फिलहाल देश में सबसे कम तापमान है। गुलमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री, श्रीनगर में माइनस 1.4 डिग्री तापमान रहा।

आज मौसम में बड़े बदलाव की संभावना

उधर, उत्तर-पूर्व में सक्रिय उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और 13 दिसंबर से आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के बड़े भूभाग में मौसम और बदलने वाला है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार देश के कई हिस्सों में दिसंबर की ठंड अपने असली रूप में दिखाई देने लगी है। उत्तरी राज्यों में सुबह और रात के तापमान में तेज गिरावट देखी गई है। उत्तर-पूर्व भारत में जेट स्ट्रीम सक्रिय, 13 दिसंबर से मौसम बदलेगा। आईएमडी के अनुसार उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर-पूर्व भारत में लगभग 105 नॉट्स (करीब 194.6 किमी. प्रति घंटा) की गति से सक्रिय है।

