Ind vs WI 1st Test Day One Live : 162 रन पर सिमटी वेस्ट इंडीज की पहली पारी

सिराज को चार, बुमराह को तीन विकेट मिले, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज नहीं कर पाए अच्छी बैटिंग

Ind vs WI 1st Test Day One Live  (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय टीम ने अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे मैच के पहले दिन दूसरे सत्र में मेहमान टीम को आॅलआउट कर दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लेने वाली वेस्ट इंडीज की टीम का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया और पूरी टीम दूसरे सत्र में चायकाल से कुछ समय पहले 44.1 ओवर में मात्र 162 रन पर सिमट गई।

भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी

अहमदाबाद की स्पॉट दिखाई दे रही विकेट पर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज को शुरुआती झटके दिए। जिसके चलते प्रेशर में आई वेस्टइंडीज की टीम कभी भी इससे उबर नहीं सकी और मात्र 162 रन पर आॅलआउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा सफल मोहम्मद सिराज रहे जिन्होंने चार विकेट हासिल किए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने तीन, कुलदीप यादव को दो और वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट हासिल हुआ।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में टीम इंडिया अभी नंबर तीन पर

भारतीय टीम चाहेगी की इस सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए अपने नाम करे। इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने हैं। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद गिल की टीम तीसरे स्थान पर है जबकि इंग्लैंड एक अंक पीछे है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज समेत भारत को चार घरेलू टेस्ट खेलने हैं जिनसे अधिक से अधिक अंक लेने की कोशिश होगी।

वेस्टइंडीज की टीम घरेलु मैदान पर हुई 27 पर आॅलआउट

वेस्टइंडीज टीम जमैका में आस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन रात के टेस्ट में अपने न्यूनतम स्कोर 27 रन पर आउट हो गई । उसे कई पहलुओं पर काम करना होगा। चोट के कारण तेज गेंदबाज शामार जोसेफ और अलजारी जोसेफ के बाहर होने से गेंदबाजी की धार भी कुंद हुई है जिससे टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों पर निर्भर रहना होगा। तेज गेंदबाज जेडेन सील्स और स्पिनर जोमेल वारिकन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्रेग ब्रेथवेट को टीम में शामिल नहीं करने के बाद अब बल्लेबाजी का जिम्मा तेजनारायण चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे पर होगा । दोनों आस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले थे लेकिन पिछली बार भारत के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे।

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह।

पहले टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की संभावित टीम : एलिक अथानाजे, टेगेनरीन चंद्रपॉल, केवलॉन एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन (उपकप्तान), जेडिया ब्लेड्स, खैरी पियरे, जेडन सील्स।