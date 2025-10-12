West Bengal: दुर्गापुर में ओडिशा की छात्रा से कॉलेज के बाहर गैंगरप मामले में तीन दरिंदे गिरफ्तार

Medical Student Gangrape In West BEngal, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर युवती के साथ आरजी मेडिकल कॉलेज जैसी वारदात सामने आई है। राज्य के बर्धमान जिले के दुर्गापुर में अब ओडिशा की मेडिकल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इस संबंध तीन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दो आरोपी अभी फरार : पुलिस

पुलिस सूत्रों के अनुसार राजधानी कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर दुगार्पुर में शोभापुर के पास एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ हैवानियत की गई है। वह मूल रूप से ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है। एक निजी अस्पताल की इमारत के पास शुक्रवार देर शाम को वारदात को अंजाम दिया गया है। दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

पुरुष दोस्त के साथ परिसर से बाहर निकली थी छात्रा

सूत्रों ने बताया कि छात्रा रात करीब साढ़े आठ बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ परिसर से बाहर निकली थी। इसी बीच परिसर के गेट के पास, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह पर खींच लिया और उसके साथ फिर 4 से पांच दरिंदों ने हैवानियत की। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची व जांच शुरू की।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या

पुलिस ने बताया कि छात्रा को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह चिकित्सकीय निगरानी में है। बता दें कि 2024 में राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऐसी ही वारदात हुई थी। वहां एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

ताजा वारदात को कई लोगों हिरासत में लिए गए

पुलिस ने ताजा वारदात को लेकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रा के साथ आए पुरुष मित्र सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ता परिसर में सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट (डब्ल्यूबीडीएफ) ने इस अपराध की निंदा करते हुए इसे एक और “डरावना अनुस्मारक” बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। समूह ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले का संज्ञान लेने और न्यायिक जांच का आदेश देने का आग्रह किया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री घटना पर गहरा दुख जताया

ओडिशा (Odisha) के मुख्यमंत्री (CM) मोहन चरण मांझी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर उड़िया में पोस्ट किया, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ओडिशा सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई करने का आह्वान किया।

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बोला हमला

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर हमला बोला और उस पर राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगातार विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जब तक टीएमसी सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, राज्य भर की महिलाएं डर के साये में जीती रहेंगी। ममता बनर्जी को 2026 में जाना होगा। आलोचनाओं से बेपरवाह, पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने पलटवार करते हुए भाजपा पर एक संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

