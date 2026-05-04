West Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल परिणाम पंजाब की राजनीति की दिशा करेंगे तय

राजनीतिक विश्लेषकों ने माना यदि बंगाल में भाजपा जीती तो पंजाब की राह होगी आसान

West Bengal Election Result (आज समाज), चंडीगढ़ : पांच राज्यों में हुए मतदान के परिणाम आज आ रहे हैं। सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य जारी है। दोपहर बारह बजे तक की मतगणना से यह तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि तीन राज्यों में जनता ने बदलाव के लिए वोट डाले हैं जबकि असम में भाजपा रिपीट हुई है तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एनडीए दोबारा सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है।

सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है जहां भाजपा एकतरफ जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। यदि भाजपा अपनी लीड बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज कर लेती है तो इसका सीधा असर पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल जीत के बाद भाजपा और ज्यादा उत्साह और ताकत के साथ पंजाब में अपना संगठन मजबूत करेगी।

पंजाब में बढ़ा भाजपा का मत प्रतिशत

पंजाब में भाजपा हमेशा गठबंधन में चुनाव लड़ी थी लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 व उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। इसका सीधा असर पार्टी को हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत पहले से बेहतर हो गया। इसके साथ ही पार्टी ने अपनी एक अलग पहचान प्रदेश में बनाने में सफलता हासिल की। अब पार्टी प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है।

भाजपा पंजाब को सीरियसली लेगी

पॉलिटिकल एक्सपर्ट एडवोकेट नईम खान कहते हैं- बंगाल में भाजपा जीती तो इसका इंपैक्ट बिल्कुल पंजाब में दिखेगा। भाजपा यहां सरकार बनाने के लिए कितना जोर लगाएगी, यह तो देखना होगा लेकिन बंगाल के बाद भाजपा पंजाब में भी चौंकाने वाली परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ऐसा भी लग रहा है कि पंजाब में आरएसएस भी चुनाव में भाजपा की प्लानिंग को लेकर एक्टिव है। भाजपा पंजाब को बंगाल के बाद ही ज्यादा सीरियस लेगी।

राज्यसभा में आप सांसदों का भाजपा में आना

पिछले दिनों राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इससे जहां आप को झटका लगा वहीं भाजपा की स्थिति मजबूत हुई। सांसद राघव चड्ढा पहले ही बयान दे चुके हैं कि आप के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और वे पार्टी छोड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद यह संभव हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में पंजाब में फूट पड़े और उसके विधायक भाजपा की सदस्यता प्राप्त कर लें।

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