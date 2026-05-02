West Bengal Re-Poll Live: 9 बजे तक मगराहाट पश्चिम में 16.68 % और डायमंड हार्बर में 15.83% मतदान

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Vir Singh
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West Bengal Re-Poll Live
West Bengal Re-Poll Live: 9 बजे तक मगराहाट पश्चिम में 16.68 % और डायमंड हार्बर में 15.83% मतदान

West Bengal Re-Poll Live, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले में मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। 9 बजे तक डायमंड हार्बर में 15.83% मतदान और मगराहाट पश्चिम में 16.68% मतदान दर्ज किया गया है। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद  चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए दोबारा मतदान का आदेश दिया है।

 नशे की हालत में नकली बीडीओ पकड़ा

खुद को डायमंड हार्बर ब्लॉक 2 का जॉइंट बीडीओ बताने वाले एक शख्स को कथित तौर पर नशे की हालत में पकड़ा गया है। वह पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके इलेक्शन आईडी कार्ड से उसकी पहचान एक असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर के तौर पर हुई है।

बूथ जाम की शिकायतों के बाद दोबारा हो रही वोटिंग

मगराहाट पश्चिम से BJP उम्मीदवार गौरसुंदर घोष ने कहा, बूथ जाम की शिकायतों के बाद 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है।  आरोप है कि इन शिकायतों के कारण वोटर अपना वोट नहीं डाल पाए थे। उन्होंने दावा किया कि जांच के दौरान कुछ बूथों पर ईवीएम पर टेप चिपके हुए मिले, जबकि कुछ अन्य बूथों पर परफ्यूम छिड़का गया था।  उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस बूथ पर वे गए थे, वहां एक मशीन पर गोंद लगा हुआ मिला।

जीत का पूरा यकीन : गौरसुंदर घोष

गौरसुंदर घोष ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि दोबारा वोटिंग से पहले भी उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था और अब भी है। उन्होंने आगे कहा कि वोटिंग का काम सुचारू रूप से चल रहा है और वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं; उन्होंने जोर देकर कहा कि BJP राज्य में सरकार बनाएगी और मगराहाट पश्चिम सीट भी जीतेगी।

चुनाव आयोग के फ़ैसले का स्वागत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोबारा मतदान कराने के चुनाव आयोग के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनका अशांत रवैया और आरोप यह दर्शाते हैं कि टीएमसी एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। मौर्य ने कहा कि चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

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