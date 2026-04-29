West Bengal Polls Live: दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग

West Bengal Polls Live, (आज समाज), कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज सुबह सात बजे से 142 सीट पर वोटिंग जारी है और 9 बजे तक 18.39% की उल्लेखनीय वोटिंग दर्ज की गई है। पहले चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। मतदान शाम छह बजे तक होगा। अगर कोई मतदाता शाम छह बजे तक वोटिंग की कतार में खड़ा है तो उसे मतदान का अधिकार होगा।

मतदान में पूर्वी बर्दवान सबसे ऊपर

पूर्वी बर्दवान सबसे ऊपर है, जहां 20.86% मतदान हुआ। इसके बाद हुगली है, जहां बुधवार सुबह 9 बजे तक 20.16% मतदान हुआ। नदिया में 18.50 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं, उत्तर 24 परगना में 17.81% वोट पड़े।

कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण में क्रमशः 17.28 प्रतिशत और 16.81 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि हावड़ा में 17.76 प्रतिशत मतदान हुआ।

तृणमूल कांग्रेस और BJP के बीच मुख्य मुकाबला

पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावों में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और BJP के बीच है। दिन की शुरुआत में, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूट मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

टीएमसी के लिए व्यापक रूप से ‘लिटमस टेस्ट’

मतदान के दूसरे चरण को टीएमसी के लिए व्यापक रूप से ‘लिटमस टेस्ट’ माना जा रहा है, क्योंकि मतदान अब दक्षिण बंगाल और कोलकाता में पार्टी के पारंपरिक गढ़ों में पहुंच गया है। दूसरा चरण पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 142 सीटों को कवर करता है। कुल मतदाता लगभग 3.21 करोड़ हैं, जिनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएँ और 792 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। 41,001 मतदान केंद्रों पर 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 220 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 8,000 से अधिक मतदान केंद्र पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

सभी की नज़रें ‘बिग फाइव’ शहरी मुकाबलों पर

हालांकि 142 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन सभी की नज़रें ‘बिग फाइव’ शहरी मुकाबलों पर टिकी हैं। भवानीपुर की हाई-स्टेक्स सीट के अलावा, बंगाली फिल्म उद्योग का केंद्र टॉलीगंज भी एक हाई-प्रोफाइल, सितारों से भरा मुकाबला है। 2021 के चुनावों में, TMC ने इस खास इलाके में अपना दबदबा बनाए रखा और इन 142 सीटों में से 123 सीटें जीतीं। BJP के लिए, यह चरण शहरी “भद्रलोक” वोट और मतुआ समुदाय में अपनी पैठ बनाने का है। वहीं TMC के लिए, यह अपनी स्थिति बनाए रखने का है ताकि ममता बनर्जी के लिए लगातार चौथी बार सत्ता में आना सुनिश्चित किया जा सके।

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