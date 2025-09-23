कई जगह घुटनों तक पानी, ट्रैफिक पूरी तरह जाम

अलीपुर में सुबह 6.30 बजे 247.4 मिमी बारिश

Heavy Rain In Kolkata, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में सोमवार रात को भारी बारिश होने के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई जगहें घुटनों तक पानी जमा हो गया और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। बारिश के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 5 लोगों की मौत करंट लगने से हुई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार फिलहाल खराब मौसम से राहत के आसार नहीं है।

27 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान

आईएमडी के मुताबिक 27 सितंबर तक कोलकाता व आसपास के इलाकों में बारिश जारी रहने का अनुमान है। बीती रात हुई भारी बारिश के कारण तस्वीरों में शहर के बड़े इलाके पानी में डूबे हुए दिख रहे थे। सड़कें भी पानी में डूब गई थीं। कोलकाता के अलीपुर में आज सुबह 5.30 बजे तक 239 मिमी बारिश हुई। इसके बाद सुबह 6.30 बजे तक यह बढ़कर 247.4 मिमी हो गई। आईएमडी ने 22 सितंबर सुबह 6.30 बजे से आज सुबह 6.30 बजे तक 24 घंटे में 247.5 मिमी बारिश होने की पुष्टि की।

दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में सबसे ज़्यादा बारिश

कोलकाता के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश सबसे ज़्यादा हुई। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि गरिया कामदाहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिमी, जोधपुर पार्क में 285 मिमी, कालीघाट में 280.2 मिमी, टॉपसिया में 275 मिमी, बालगंज में 264 मिमी और चेतला में 262 मिमी बारिश हुई। भारी बारिश से रेलवे परिचालन भी प्रभावित हुआ। भारी बारिश के बाद हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह साउथ स्टेशन यार्ड, चितपुर नॉर्थ केबिन, कई कार शेड और सियालदह यार्ड के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया।

कई सबअर्बन ट्रेन सेवाओं को बीच में ही रोकना पड़ा

हावड़ा और सियालदह डिवीजन की रेलवे लाइनों पर पानी जमा होने के कारण अधिकारियों को कई सबअर्बन ट्रेन सेवाओं को बीच में ही रोकना या शुरू करना पड़ा। कई जगहों पर पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए, लेकिन आस-पास के इलाकों से पानी वापस यार्ड में आने से पंपिंग का काम बाधित हुआ। इसके अलावा, लंबी दूरी की सेवाएं भी प्रभावित हुईं। हावड़ा डिवीजन में पानी जमा होने के कारण हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा-गया और हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का समय बदल दिया गया।

मेट्रो सेवा प्रभावित, एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवाएं सामान्य

बाढ़ के कारणकोलकाता मेट्रो सेवा प्रभावित हुई, जबकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवाएं सामान्य रहीं। जल जमाव रोकने के लिए अधिकारियों ने एप्रन क्षेत्र के आसपास और अंदर पंप लगाए। अधिकारियों ने बताया कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ मामूली देरी हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे बुधवार तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों, जिनमें पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुरा शामिल हैं, में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

