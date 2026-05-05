West Bengal Elections-2026: घरों में झाड़ू-पोछा लगाने वाली कलिता माझी बनी विधायक

West Bengal Elections-2026, कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनावों में इतिहास रच दिया है। सोमवार को सामने आए परिणामों में पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को भी पार करके कुल 294 में 206 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 148 है। प्रदेश में चुनावों में जीत दर्ज करने वाले विधायकों में एक ऐसी महिला हैं जो घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी और अब वह विधानसभा पहुंच गई हैं।

2500 रुपए महीना कमाकर चलाती थीं घर

बंगाल की औशग्राम विधानसभा सीट से कलिता माझी (Kalita Majhi) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रत्याशी श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12 हजार वोटों से हराया है। कलिता ने 1,07,692 वोट हासिल किए और उन्होंने श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के से हराया है। बीजेपी का टिकट मिलने के बाद भी गुस्करा नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 के मझपुकुर पार की रहने वाली कलिता घरों में साफ-सफाई का काम करती रही। यह काम करके ही उनके परविार का खर्च चलता था। इस काम में वह 2500 रुपए महीना कमाती थी।

2021 का चुनाव भी लड़ चुकी हैं

अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कलिता सफाई का काम करने के साथ ड्राई क्लीनर भी थीं।

टिकट मिलने के साथ ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। वह 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तब भी उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा था। हालांकि वह हार गई थीं। टीएमसी के उम्मीदवार से उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी। पिछले चुनावों में हारने के बावजूद भाजपा ने कलिता पर विश्वास बनाए रखा और इस बार वही विश्वास जीत में बदल गया। चुनाव प्रचार के दौरान कलिता घर-घर जाकर लोगों से जुड़ती रहीं और अपने संघर्ष को ही वह अपनी ताकत बनाकर लोगों के सामने पेश करती रहीं।

कांग्रेस को मिली हैं सिर्फ 2 सीटें

भाजपा ने बंगाल में पहली बार जीत हासिल की है। पार्टी ने जहां 206 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बढ़त हासिल किया है, वहीं टीएमसी को केवल 80 सीटों पर जीत मिली है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली हैं, जबकि अन्य पार्टी एजेयूपी भी 2 सीटों तक ही सीमित रही। इसके अलावा वाम दल सीपीआई (एम) को एक सीट और एआईएफ को भी 1 सीट मिली है।

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