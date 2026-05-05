West Bengal Election Results: “इस्तीफा नहीं दूंगी!” बंगाल नतीजों पर ममता का बड़ा हमला, बोलीं- हम हारे नहीं, हराए गए

West Bengal Election Results: 5 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद एक जोशीले भाषण में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला और बड़े पैमाने पर हेराफेरी और राजनीतिक दखल का आरोप लगाया। इस्तीफ़े की माँगों को खारिज करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “पद छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम हारे नहीं हैं—यह जनादेश हमसे छीन लिया गया है।”

“100 सीटें चोरी हुईं, 90 लाख वोट हटा दिए गए”

बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी को एक सोची-समझी साज़िश के तहत निशाना बनाया गया; उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 100 सीटें “लूट ली गईं” और करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत BJP के शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग की कथित मदद से उनकी हार की साज़िश रची।

“चुनाव आयोग ही विलेन बन गया”

अपने अब तक के सबसे कड़े बयानों में से एक में, बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक “विलेन” की तरह काम किया और उस पर संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी बैटरी का लेवल असामान्य रूप से ज़्यादा था

—“वोटिंग के बाद भी 80–90%”—और आरोप लगाया कि वोटिंग से कुछ ही दिन पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं। उन्होंने आगे दावा किया कि IAS और IPS अधिकारियों समेत कई अधिकारियों को चुन-चुनकर बदला गया, और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और एजेंटों को डराने-धमकाने के लिए किया गया।

“हमने पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ी”

बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने न सिर्फ़ राजनीतिक विरोधियों से, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र से लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान लाखों नाम हटा दिए गए, और इस प्रक्रिया को “गंदा और शर्मनाक” बताया। “मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा,” उन्होंने कहा।

INDIA गठबंधन ममता के साथ खड़ा हुआ

इस झटके के बावजूद, बनर्जी ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेताओं—जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन शामिल हैं—ने उनके साथ एकजुटता दिखाई है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता और भी मज़बूत होगी। “अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ”

भावुक होते हुए बनर्जी ने कहा कि अब वह खुद को “एक आज़ाद पंछी” मानती हैं, जो अब पद की सीमाओं से बंधी नहीं है।

उन्होंने अपनी वर्षों की जनसेवा का ज़िक्र करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न तो वेतन लिया और न ही पेंशन। उन्होंने आगे कहा, “मैं एक आम नागरिक की तरह INDIA गठबंधन को मज़बूत करूँगी,” और यह साफ़ कर दिया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म होने से कोसों दूर है।