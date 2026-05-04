West Bengal Election Results 2026 LIVE: BJP बहुमत के पार, ममता का दावा- अंत में TMC ही मारेगी बाज़ी

West Bengal Election Results 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए चल रही ज़ोरदार लड़ाई आज अपने चरम पर पहुँच रही है। 294 में से 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 77 काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है।

महीनों की ज़ोरदार कैंपेनिंग और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद, बड़ा सवाल—”इस बार बंगाल पर कौन राज करेगा?”—का जवाब आखिरकार मिल रहा है।

शुरुआती रुझान: BJP को बड़ी बढ़त

शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए ज़बरदस्त बढ़त का संकेत दे रहे हैं; पार्टी बहुमत का आँकड़ा पार कर चुकी है। कोलकाता और नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक, नरेंद्र मोदी के दिल्ली में BJP मुख्यालय पर जीत के जश्न में शामिल होने की उम्मीद है।

मुख्य चुनावी मैदान: भवानीपुर और नंदीग्राम

भवानीपुर में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथे राउंड के बाद 16,706 वोटों से आगे चल रही हैं।

नंदीग्राम में, BJP के शुभेंदु अधिकारी 7,698 वोटों से आगे हैं। ये सीटें अंतिम राजनीतिक तस्वीर तय करने में अहम भूमिका निभाएँगी।

तनाव और झड़पों की खबरें

आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक काउंटिंग सेंटर पर तनाव बढ़ गया, जहाँ झड़पें हुईं। खबरों के मुताबिक, कुर्सियों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, हालाँकि सुरक्षा बलों ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया।

ममता बनर्जी का कड़ा संदेश

शुरुआती रुझानों में BJP के मज़बूत प्रदर्शन के बावजूद, ममता बनर्जी आत्मविश्वास से भरी हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा: “अंतिम नतीजे TMC के पक्ष में होंगे।”

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से काउंटिंग सेंटर्स पर डटे रहने की भी अपील की; उन्होंने आरोप लगाया कि जिन सीटों पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) आगे चल रही है, वहाँ वोटों की गिनती धीमी की जा रही है।

जश्न बनाम सावधानी

जहाँ BJP कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत की उम्मीद में जश्न मना रहे हैं, वहीं सत्ताधारी TMC ने सब्र रखने की अपील की है; उनका कहना है कि असली तस्वीर वोटों की गिनती के आखिरी राउंड के बाद ही साफ होगी।

फैसले का इंतज़ार वोटों की गिनती अभी भी जारी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल का राजनीतिक भविष्य अधर में लटका हुआ है।