West Bengal Election 2026: बंगाल में पहली बार खिला कमल, BJP के 5 ऐसे मास्टरस्ट्रोक जिनसे चारों खाने चित हुईं Mamata Banerjee

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2026 के विधानसभा चुनावों में निर्णायक बढ़त बना रही है। पहली बार, पार्टी उस राज्य में सरकार बनाने की राह पर है, जिस पर लंबे समय से ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दबदबा रहा है।

मतगणना के रुझान एक निर्णायक जनादेश का संकेत दे रहे हैं; ये नतीजे बंगाल की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो रहे हैं, जहाँ TMC ने 15 साल से ज़्यादा समय तक सत्ता संभाली थी। लेकिन आखिर किस चीज़ ने इस बड़े राजनीतिक बदलाव को हवा दी? यहाँ उन पाँच मुख्य वादों पर एक नज़र डाली गई है, जिन्होंने मतदाताओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है।

1. समान नागरिक संहिता और CAA लागू करने पर ज़ोर

BJP के सबसे साहसी वादों में से एक था समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना और साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को सख्ती से अमल में लाना। पार्टी ने इन कदमों को कानूनी एकरूपता और नागरिकता से जुड़ी स्पष्टता की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर पेश किया, जिसने मतदाताओं का काफी ध्यान खींचा और उन्हें पार्टी का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।

2. महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े वादे

इस चुनाव में महिला मतदाताओं ने एक अहम भूमिका निभाई। BJP के घोषणापत्र में महिलाओं से जुड़े कुछ बेहद प्रभावशाली वादे शामिल थे, जैसे:

किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक लड़कियों के लिए मुफ़्त शिक्षा

सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹3,000 की मासिक आर्थिक सहायता

इन प्रस्तावों ने मतदाताओं के एक बड़े तबके, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के दिलों को छू लिया।

3. घुसपैठ पर ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ की नीति

राज्य में लंबे समय से चले आ रहे एक विवादित मुद्दे को संबोधित करते हुए, BJP ने अवैध घुसपैठ के मामले में ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की सख्त नीति पर ज़ोर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रैलियों के दौरान बार-बार इस एजेंडे को उठाया और इसे राष्ट्रीय व राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी बताया। ऐसा लगता है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंतित मतदाताओं पर इस संदेश का गहरा असर पड़ा है।

4. राजनीतिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई

बंगाल में राजनीतिक झड़पें अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। BJP ने वादा किया कि वह राजनीतिक हिंसा के मामलों की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन करेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही, पार्टी ने मुआवज़ा योजनाओं का भी आश्वासन दिया, जिससे प्रभावित समुदायों के बीच विश्वास जगाने में मदद मिली।

5. केंद्र सरकार की योजनाओं का तेज़ी से क्रियान्वयन

एक और अहम कारक था BJP का यह आश्वासन कि वह केंद्र सरकार की योजनाओं को बिना किसी देरी के बंगाल में लागू करेगी। पार्टी ने सरकार बनाने के 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया, साथ ही आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के लाभों का विस्तार करने का भी। इस वादे ने सरकारी कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को काफी आकर्षित किया।

बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक क्षण

2026 के चुनाव परिणाम केवल नेतृत्व में बदलाव से कहीं अधिक दर्शाते हैं—वे मतदाताओं की अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं में आए बदलाव को भी दिखाते हैं। BJP के केंद्रित संदेश, और साथ ही लक्षित कल्याणकारी वादों ने, TMC के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को तोड़ने का काम किया है।

जैसे-जैसे बंगाल राजनीतिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है, अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यदि BJP आधिकारिक तौर पर सत्ता संभालती है, तो ये वादे किस तरह ज़मीनी हकीकत में बदलते हैं।