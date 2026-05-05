West Bengal Election 2026: ममता ने नहीं दिया इस्तीफा तो कैसे बनेगी BJP सरकार? जानिए नियमों का पूरा खेल

West Bengal Election 2026: 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) को निर्णायक बहुमत मिला है और वह राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने की तैयारी में है। हालाँकि, एक अहम सवाल सामने आया है—अगर निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफ़ा देने से मना कर देती हैं, तो क्या होगा?

ममता का रुख: “मैं हारी नहीं हूँ”

अपनी पार्टी की हार के बाद, ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें “जानबूझकर हराया गया है।” सत्ता गँवाने के बावजूद—और यहाँ तक कि अपनी खुद की विधानसभा सीट हारने के बाद भी—उन्होंने तुरंत पद छोड़ने की कोई इच्छा ज़ाहिर नहीं की है।

क्या उनके इस्तीफ़े से कोई फ़र्क पड़ता है?

दिलचस्प बात यह है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत, उनका इस्तीफ़ा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नहीं है। 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई, 2026 को समाप्त होने वाला है। एक बार कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है, और सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

इसका मतलब है कि 7 मई के बाद, ममता बनर्जी व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, भले ही वह औपचारिक रूप से इस्तीफ़ा न दें।

आगे क्या होगा?

एक बार जब चुनाव आयोग नए चुने गए विधायकों के लिए अधिसूचना जारी कर देता है, तो सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुमत वाली पार्टी—इस मामले में, BJP—सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है।

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि निवर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव परिणामों और कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इस्तीफ़ा देने से मना कर देते हैं, तो राज्यपाल के पास मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने और बहुमत वाली पार्टी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होता है।

विशेषज्ञों की राय

मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव भगवान देव इसरानी बताते हैं कि एक बार नई विधानसभा का गठन हो जाने के बाद, पिछली सरकार प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। उस समय, राज्यपाल नई सरकार स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि पाँच साल के कार्यकाल से आगे किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं है। यदि कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ता है, तो संवैधानिक तंत्र राज्यपाल को हस्तक्षेप करने और सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।

भले ही ममता बनर्जी इस्तीफ़ा न देने का फ़ैसला करती हैं, फिर भी इससे कोई संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं होता है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने और एक नए बहुमत के स्थापित हो जाने के बाद, राज्यपाल BJP के लिए सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

संक्षेप में, यह व्यवस्था किसी भी प्रकार के राजनीतिक शून्य को रोकने के लिए बनाई गई है—ताकि सत्ता का हस्तांतरण (transfer of power) सुचारू रूप से हो सके, चाहे इसके लिए इस्तीफ़ा दिया जाए या न दिया जाए।