West Bengal: खराब विजिबिलिटी के कारण ताहेरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं हुआ हेलीकॉप्टर, ‘वीसी’ से जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी

By
Vir Singh
-
0
24
West Bengal
West Bengal: खराब विजिबिलिटी के कारण ताहेरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर पाया हेलीकॉप्टर, वीडियो कांफ्रेंसिंग से जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

PM Modi West Bengal Visit, कोलकाता/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रानाघाट में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर इवेंट वाली जगह नहीं उतर पाया।

कोलकाता लौटा पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर 

रानाघाट के ताहेरपुर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होनी थी, मगर बताया जा रहा है कि खराब विजिबिलिटी की वजह से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर कोलकाता लौट आया है और अब वह रानाघाट के ताहेरपुर नेताजी पार्क में आयोजित जनसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।

3,200 करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री की रैली को लेकर इलाके के लोगों में उत्साह था और सुबह से नदिया के रानाघाट स्थित ताहेरपुर नेताजी पार्क में भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग राष्ट्रीय झंडे लहरा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी का नाम जप रहे थे। बता दें कि इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री इलाके को 3,200 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं।

इन परियोजनाओं को तोहफा देने वाले हैं प्रधानमंत्री

मोदी जिन परियोजनाओं को तोहफा देने वाले हैं उनमें से मुख्य परियोजनाओं में एनएच-34 के बरजागुली-कृष्णानगर सेक्शन का 66.7 किमी 4-लेन का हिस्सा और एनएच 34 के बारासात-बरजागुली सेक्शन के 4-लेनिंग की आधारशिला शामिल है, जिसका मकसद कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

बीजेपी अब लोगों की एकमात्र उम्मीद और भरोसा

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पर एक पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र की कई विकास परियोजनाओं से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वे अभी भी तृणमूल कांग्रेस के हर सेक्टर में कुशासन के कारण परेशान हैं। उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि बीजेपी अब लोगों की एकमात्र उम्मीद और भरोसा है, सत्ताधारी पार्टी की ज्यादतियों ने सभी हदें पार कर दी हैं।

ये भी पढ़ें : PM Modi Oman Visit : भारत और ओमान के बीच आपसी रिश्तों को मिली नई ऊर्जा : मोदी