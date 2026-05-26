West Bengal News: पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान! 5 रुपये में मछली-चावल और स्कूल-मंदिरों के पास शराबबंदी 

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने BJP सरकार के चुनावी वादों को लागू करने की गति तेज़ कर दी है। उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनका मकसद राज्य के कल्याण, शासन और सामाजिक ढांचे को नया रूप देना है।

नदिया ज़िले के कल्याणी में हुई एक उच्च-स्तरीय प्रशासनिक बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कई बड़े फ़ैसले सार्वजनिक किए। इनमें कल्याणकारी योजनाओं और भोजन कार्यक्रमों से लेकर सख़्त सामाजिक नियमों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तक शामिल हैं। इन ऐलानों को बंगाल में एक नए “BJP मॉडल” की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

BJP सरकार ने बंगाल में कल्याणकारी लाभ दोगुने किए

पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं को बंद किए जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए, नई BJP सरकार ने फ़ैसला किया है कि वह न केवल इन योजनाओं को जारी रखेगी, बल्कि इनके लाभों का भी काफ़ी विस्तार करेगी।

महिलाओं पर केंद्रित ‘लक्ष्मी भंडार योजना’, जिसके तहत पहले हर महीने ₹1,500 की आर्थिक मदद दी जाती थी, अब उसे अपग्रेड करके ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ नाम दिया गया है। इस नई योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 मिलेंगे।

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों ही माध्यमों से शुरू होगी। सरकार ने BDOs और स्थानीय विधायकों की मदद से घर-घर जाकर लोगों को आवेदन में सहायता देने का अभियान चलाने की योजना बनाई है, ताकि आवेदन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।

हालाँकि, मुख्यमंत्री ने यह साफ़ कर दिया है कि इन योजनाओं का लाभ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा, जबकि बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों को इन लाभों से वंचित रखा जाएगा।

सिर्फ़ ₹5 में मछली-चावल का भोजन

ग़रीबों और दिहाड़ी मज़दूरों को बड़ी राहत देते हुए, राज्य सरकार ने अपनी पुरानी ‘माँ कैंटीन’ पहल को अपग्रेड किया है। इस नई व्यवस्था के तहत, लोगों को अब हफ़्ते में दो दिन सिर्फ़ ₹5 में मछली-चावल का विशेष भोजन मिलेगा।

बाकी पाँच दिनों में, पहले से चल रही किफ़ायती भोजन सेवा जारी रहेगी, जिसमें उसी कीमत पर अंडे की करी, सब्ज़ी, दाल और चावल परोसे जाएँगे। उम्मीद है कि इस योजना के तहत पूरे राज्य में लगभग 400 कैंटीनें संचालित होंगी।

‘दीदी के बोलो’ की जगह शिकायत निवारण का नया मंच

सरकार ने लोगों की शिकायतों के निवारण की पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव करने का भी ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किए गए ‘दीदी के बोलो’ और ‘CM के बोलो’ प्लेटफॉर्म की जगह अब एक नई नागरिक-सहायता पहल शुरू की जाएगी, जिसका नाम है “आप सरकार से कहें”।

इस नई व्यवस्था के तहत, शिकायतों और जनता की राय (फीडबैक) के लिए जल्द ही एक समर्पित टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा।

स्कूलों और मंदिरों के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध

अब तक घोषित सबसे सख्त सामाजिक सुधार उपायों में से एक के तहत, CM सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी शराब की दुकान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कदम को छात्रों की सुरक्षा करने और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के एक प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

बंगाल सरकार ने महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सत्यापन और ट्रैकिंग के उद्देश्य से जल्द ही विशेष स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।

आयुष्मान भारत 1 जुलाई से शुरू होगा

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, सरकार ने पुष्टि की है कि आयुष्मान भारत योजना 1 जुलाई से पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर लागू की जाएगी, जिसके तहत नागरिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और वैदिक चिकित्सा को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए, आयुष विभाग अब स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

पूरे बंगाल में योग दिवस और कल्याण शिविरों की योजना

केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, राज्य सरकार जून माह में कई जन कल्याण अभियान आयोजित करेगी, जिनमें शामिल हैं:

5 जून को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान

15 से 17 जून तक तीन-दिवसीय ‘जन कल्याण शिविर’

21 जून को ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ का बड़े पैमाने पर आयोजन

क्या यह बंगाल के ‘BJP मॉडल’ की शुरुआत है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि ये घोषणाएं केवल नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, BJP सरकार कल्याणकारी राजनीति, सांस्कृतिक पहचान, हिंदुत्व और महिला सशक्तिकरण को एक एकीकृत राजनीतिक मॉडल में मिलाकर, बंगाल में एक वैकल्पिक शासन ढांचा तैयार करने का प्रयास कर रही है।