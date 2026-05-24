West Bengal: फलता विधानसभा सीट पर भी बीजेपी आगे, सुबह से चल रही मतगणना 21 मई को हुआ था पुनर्मतदान

West Bengal, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर इसी सप्ताह गुरुवार को पुनर्मतदान हुआ था और आज सुबह से वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से जारी मतगणना के बाद अब तक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देबांग्शु पांडा ने शुरुआती बढ़त बनाई और मतगणना जारी रहने के बीच समर्थकों ने मनाया जश्न।

जहांगीर खान ने कर दी थी पीछे हटने की घोषणा

बता दें कि फलता सीट पर दोबारा चुनाव होने से दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने पीछे हटने की घोषणा कर दी थी जिसकी वजह से पूरा माहौल बदल गया। टीएमसी ने हालांकि, इस फैसले को जहांगीर का निजी फैसला बताया। वहीं, री-पोलिंग के बाद भाजपा उम्मीदवार के लिए फलता में जीत काफी आसान बताई जा रही है।

86.11 फीसदी हुआ था मतदान

21 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक फलता सीट पर शांतिपूर्ण पुनर्मतदान हुआ था। शाम पांच बजे तक 86.11 फीसदी मतदान रिर्कार्ड किया गया जो 29 अप्रैल को हुए पहली वोटिंग के मुकाबले थोड़ा कम था। बता दें कि 29 अप्रैल को पहले चुनाव के दौरान ईवीएम में परफ्यूम जैसी चीजें व एडहेसिव टेप लगाने के आरोप लगे थे जिसके बाद चुनाव आयोग ने फलता में री-पोलिंग यानी पुनर्मतदान के निर्देश दिए थे।

जीतने पर बीजेपी की सीटों की संख्या होगी 207

ईसी के निर्देश पर फलता में मतणगना के बीच आज भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वोटिंग के दिन भी सुरक्षा कड़ी रही। 285 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों तैनात की गई थीं। यदि भाजपा फलता पर भी फतह हासिल करती है तो उसकी 2026 विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या 207 हो जाएगी। दरअसल, भाजपा चुनावों में 207 सीटें जीती थी। हालांकि, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दो सीटों- भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने नंदीग्राम सीट से त्यागपत्र दे दिया है।

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