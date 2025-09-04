West Bengal Assembly: सदन के अंदर भाजपा और टीएमसी विधायकों के बीच मारपीट

विपक्षी नेता को निलंबित करने का कारण न बताने पर बढ़ी बात

Uproar In West Bengal Assembly House, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर गुरुवार को बीजेपी के मुख्य सचेतक (BJP chief whip) शंकर घोष (Shankar Ghosh) और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों व सुरक्षा गार्डों के साथ हाथापाई के बाद मारपीट हो गई। झड़प में मुख्य सचेतक घायल हो गए हैं। चोटें लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

बंगाली भाषा के मुद्दे पर बहस के बाद हुई झड़प

बताया जा रहा है कि यह झड़प बंगाली भाषा के मुद्दे को लेकर हुई। आरोप है कि बीजेपी के विधायकों ने बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण को बाधित कर दिया जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे को चोर कहा। जब सदन की कार्यवाही शुरू करने वाली थीं, तो भाजपा के शंकर घोष ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी (Assembly Speaker Biman Banerjee) से विपक्ष की नेता को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का कारण पूछा। जब अध्यक्ष ने इनकार कर दिया, तो भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और मुख्यमंत्री के अभिभाषण को बाधित किया।

ममता के यह कहने पर लगभग 15 मिनट तक हंगामा

नाराज सीएम ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायकों से कहा, वे मेरे भाषण में बाधा डाल रहे हैं। जब भाजपा बोलती है, तो आप लोगों को उन्हें बाधित करना चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर नारे लगाए, जिससे लगभग 15 मिनट तक हंगामा हुआ। अध्यक्ष ने सचेतक शंकर घोष और अग्निमित्रा पॉल को निलंबित कर दिया और मार्शलों को उन्हें हटाने का निर्देश दिया। इस हाथापाई के दौरान, घोष की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में, भाजपा विधायक बंकिम घोष, अशोक डिंडा और मिहिर गोस्वामी को भी निलंबित कर दिया गया। बंकिम घोष को भी अस्पताल ले जाया गया।

ममता बनर्जी ने लगाए मोदी चोर, भाजपा चोर के नारे लगाए

अपने भाषण में, ममता ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, वे (भाजपा) बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले फिर से सीएए और एनआरसी ला रहे हैं। वे मूल रूप से बंगाली विरोधी हैं। वे बंगालियों का अपमान करते हैं। स्पष्ट रूप से गुस्से में, उन्होंने सदन में नारे लगाए। मोदी सबसे बड़ा चोर है। मोदी चोर, भाजपा चोर। उन्होंने कहा, भाजपा मेरा भाषण रोकने की कोशिश कर रही है; अगर वे मेरा सिर काट भी दें, तो भी मैं बंगालियों के लिए बोलती रहूंगी।

ये भी पढ़ें: NDA Bihar Bandh: कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला