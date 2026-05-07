West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग

राज्यपाल आरएन रवि ने दिए आदेश, नोटिफिकेशन जारी

West Bengal Assembly, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग कर दी गई है। गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग करने को लेकर आदेश जारी कर दिए है। राजभवन की ओर से गुरुवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास कोई पावर नहीं रहेगी। इससे पहले ममता ने बुधवार को कहा था कि वे सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। इधर बंगाल में हावड़ा के पास शिवपुर में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। वहीं, बुधवार रात को शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर पेंच फंसा

दूसरी तरफ तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 108 सीटें हासिल करने वाली एक्टर विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुतम के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा है। विजय की पार्टी के पास 113 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम है।

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