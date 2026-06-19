Karan Kundrra Slams Trolls:'हिंदुस्तान में पैदा हुए हो या...?' तेजस्वी को प्रपोज करने पर करण कुंद्रा का ट्रोलर्स पर फूटा गुस्सा

Karan Kundrra Slams Trolls: टेलीविज़न के प्यारे कपल, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश, एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। जहाँ फ़ैन्स इस कपल की शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं करण इन दिनों ऑनलाइन ट्रोल्स को दिए अपने कड़े जवाब के लिए सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, जिन्होंने तेजस्वी को प्रपोज़ करने के उनके तरीके पर सवाल उठाए थे।

यह कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब करण ने शहनाज़ गिल के शो देसी वाइब्स में बताया कि उन्होंने तेजस्वी को प्रपोज़ करने से पहले अपने माता-पिता से बात की थी। जो दिल से किया गया इशारा लग रहा था, वह जल्द ही सोशल मीडिया पर बहस का टॉपिक बन गया, कुछ यूज़र्स ने एक्टर की इस तरह के पर्सनल फ़ैसले में अपने परिवार को शामिल करने के लिए बुराई की।

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हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में इस रिएक्शन पर बात करते हुए, करण पीछे नहीं हटे। अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि ज़िंदगी बदलने वाला फ़ैसला लेने से पहले माता-पिता से सलाह लेना गलत क्यों माना जाना चाहिए। एक्टर ने ज़ोर देकर कहा कि परिवार किसी की भी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा होता है और अपनों से गाइडेंस लेना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सम्मान की निशानी है।

“माता-पिता हमेशा एक खास जगह रखेंगे”

करण ने फ़ैमिली वैल्यूज़ की अहमियत का ज़ोरदार बचाव करते हुए कहा कि किसी की ज़िंदगी में किसी नए इंसान के आने से माता-पिता का रोल कभी कम नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक, ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में परिवार के सदस्यों का सम्मान करना और उन्हें शामिल करना भारतीय कल्चर में गहराई से जुड़ा है और इसका मज़ाक उड़ाने के बजाय जश्न मनाना चाहिए।

एक्टर ने यह भी बताया कि तेजस्वी को खुद इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि वह अपने परिवार के साथ प्रपोज़ल पर बात करें। उन्हें ज़्यादा चिंता ऑनलाइन बुराई के बढ़ते ट्रेंड की थी, जो शायद युवा पीढ़ी को यह मानने पर असर डाल सकता है कि शादी से पहले माता-पिता की सलाह लेना किसी तरह से पुराना या गलत है।

शादी के प्लान? करण ने दिया एक बड़ा हिंट

जैसा कि उम्मीद थी, बातचीत आखिरकार उस सवाल पर आ गई जो फ़ैंस अक्सर पूछते हैं—करण और तेजस्वी कब शादी कर रहे हैं? अपनी शादी को लेकर लोगों की उत्सुकता पर करण ने साफ़ किया कि शादी तो पक्का होने वाली है।

हालांकि, कपल अगला कदम तभी उठाने का प्लान बना रहा है जब उन्हें सही समय लगेगा। उन्होंने इशारा किया कि फैसला इस बारे में नहीं है कि वे शादी करेंगे या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि कब करेंगे।

अभी के लिए, यह बहुत पसंद किया जाने वाला कपल एक साथ अपने सफ़र का मज़ा ले रहा है, जबकि फ़ैन्स उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब वे ऑफिशियली अपनी खुशहाल ज़िंदगी शुरू करेंगे।