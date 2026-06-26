Welcome To The Jungle X Review: ‘वेलकम टू द जंगल’ देखकर क्या बोले दर्शक? अक्षय कुमार की फिल्म पर आया पहला रिएक्शन

By
Mohit Saini
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Welcome To The Jungle X Review: 'वेलकम टू द जंगल' देखकर क्या बोले दर्शक? अक्षय कुमार की फिल्म पर आया पहला रिएक्शन
Welcome To The Jungle X Review: 'वेलकम टू द जंगल' देखकर क्या बोले दर्शक? अक्षय कुमार की फिल्म पर आया पहला रिएक्शन

Welcome To The Jungle X Review: अक्षय कुमार की बहुत इंतज़ार की जा रही कॉमेडी वेलकम टू द जंगल आखिरकार थिएटर में आ गई है, और मूवी देखने वालों ने सोशल मीडिया पर अपने पहले इंप्रेशन शेयर करने में कोई टाइम बर्बाद नहीं किया है। बड़ी कास्ट और ढेर सारे कॉमिक मोमेंट्स से भरी, वेलकम फ्रैंचाइज़ी की इस लेटेस्ट किस्त को ऑडियंस से मिले-जुले से लेकर पॉज़िटिव रिएक्शन मिले हैं। यहां देखें कि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस क्या कह रही है।

फैंस इसे एक मज़ेदार फैमिली एंटरटेनर बता रहे हैं

कई ऑडियंस ने फिल्म की तारीफ़ की कि इसमें साफ़-सुथरी, फैमिली-फ्रेंडली कॉमेडी है। एक मूवी देखने वाले ने इसे एक मज़ेदार एंटरटेनर बताया जो फालतू ग्लैमर से बचती है और ह्यूमर पर फोकस करती है।

यूज़र ने लिखा कि फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है और क्रेडिट रोल होने तक ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कान ला देती है, इसे 5 में से 4 स्टार दिए।

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने दिल जीता

एक और दर्शक ने फिल्म की तुलना वेलकम और आवारा पागल दीवाना फ्रेंचाइजी के मिक्स से की। दर्शकों ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच की केमिस्ट्री की खास तौर पर तारीफ की, दोनों एक्टर्स को एनर्जेटिक, स्टाइलिश और अपने कॉमिक रोल के लिए एकदम सही बताया। कई फैंस ने पूरी फिल्म में उनकी आसान कॉमिक टाइमिंग की भी तारीफ की।

अक्षय कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को इम्प्रेस किया

अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस ऑनलाइन सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गई है। फैंस का मानना ​​है कि एक्टर अपने कॉन्फिडेंस, एक्शन और कॉमिक टाइमिंग से स्क्रीन पर छा जाते हैं।

एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया कि अक्षय बहुत फिट और करिश्माई लग रहे थे, उन्होंने कहा कि वह अपनी एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस से आसानी से यंग एक्टर्स से मैच कर गए – और उनसे भी आगे निकल गए।

धीमी शुरुआत के बावजूद कॉमेडी काम करती है

जहां कुछ दर्शकों ने माना कि फिल्म थोड़ी धीमी शुरुआत करती है, वहीं कई इस बात से सहमत थे कि जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह रफ्तार पकड़ती जाती है।

दर्शकों के रिएक्शन के मुताबिक, कई कॉमेडी सीक्वेंस अच्छे लगते हैं और सच में हंसाते हैं। हालांकि कुछ सीन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को लगा कि फिल्म की कमियों के मुकाबले कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा है।

कलाकारों की पूरी टीम ने एंटरटेनमेंट बढ़ाया

एक और रिव्यू में कहा गया कि भले ही फिल्म उम्मीदों से पूरी तरह मेल न खाए, लेकिन परफॉर्मेंस इसे देखने में मज़ेदार बनाती हैं। फैंस ने बताया कि बड़ी कलाकारों की पूरी टीम ने फिल्म के एंटरटेनमेंट में काफी योगदान दिया है, जिसमें अक्षय कुमार एक बार फिर सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरे हैं।

स्टार-स्टडेड कास्ट

एक शानदार कॉमेडी एंटरटेनर के तौर पर डायरेक्ट की गई, वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अरशद वारसी, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, रवीना टंडन और लारा दत्ता जैसे शानदार कलाकार हैं।

शुरुआती दर्शकों के रिएक्शन ज़्यादातर पॉजिटिव रहे, ऐसा लगता है कि फिल्म ने हंसी, पुरानी यादों और स्टार पावर से भरी हल्की-फुल्की कॉमेडी की तलाश कर रहे फैंस को पसंद आ गई है।

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