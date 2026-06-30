मंडे टेस्ट में भी नहीं डगमगाई Welcome To The Jungle, 4 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री

By
Mohit Saini
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मंडे टेस्ट में भी नहीं डगमगाई Welcome To The Jungle, 4 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री
मंडे टेस्ट में भी नहीं डगमगाई Welcome To The Jungle, 4 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की मल्टी-स्टारर कॉमेडी एंटरटेनर वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर भीड़ खींचने वाली साबित हो रही है। 26 जून को रिलीज़ हुई इस फ़िल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और हफ़्ते के दिनों में आम तौर पर धीमी रफ़्तार के बावजूद इसने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है।

सोमवार को कलेक्शन में गिरावट आई, फिर भी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर ने रिलीज़ के सिर्फ़ चार दिनों के अंदर दुनिया भर में मशहूर ₹100-करोड़ क्लब में शामिल होकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया।

वेलकम टू द जंगल डे 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, वेलकम टू द जंगल ने अपने पहले दिन ₹15.25 करोड़ कमाए, इसके अलावा पेड प्रीव्यू से ₹3.75 करोड़ कमाए। फिल्म ने वीकेंड में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी, दूसरे दिन ₹20 करोड़ और तीसरे दिन ₹24.75 करोड़ कमाए।

अपने पहले सोमवार को, फिल्म की कमाई में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी इसने अपने घरेलू टोटल में शानदार ₹8.50 करोड़ जोड़े।

बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन

चौथे दिन का कलेक्शन: ₹8.50 करोड़
इंडिया नेट कलेक्शन: ₹72.25 करोड़
इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹86.53 करोड़
ओवरसीज कलेक्शन: ₹19.95 करोड़
वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹106.48 करोड़

इन नंबरों के साथ, वेलकम टू द जंगल ने दुनिया भर में आराम से ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह इस साल की सबसे तेज़ कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई है जिसने यह कामयाबी हासिल की है।

फिल्म ने अपना बजट वसूल कर लिया

लगभग ₹80 करोड़ के अनुमानित बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज़ के चार दिनों के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट वसूल कर ली है। थिएटर में इसकी ज़बरदस्त कमाई और दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स ने इसे एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया है, और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है।

स्टार्स से भरी कॉमेडी फिल्म

एक शानदार कॉमेडी एंटरटेनर के तौर पर डायरेक्ट की गई, वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार, दिशा पटानी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे कलाकार हैं।

इस रिलीज़ से पहले, अक्षय कुमार हॉरर-कॉमेडी भूत बांग्ला में दिखे थे, जिसे बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वेलकम टू द जंगल अब सिनेमाघरों में धूम मचा रही है, ऐसा लगता है कि सुपरस्टार ने एक और कमर्शियल सफलता हासिल कर ली है।

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