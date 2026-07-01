Welcome To The Jungle Box Office: ‘वेलकम टू द जंगल’ का दुनियाभर में धमाका, 5 दिन में छाप दिए करोड़ों

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की फ़िल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है, और पहले हफ़्ते में ही ज़बरदस्त कमाई कर रही है। क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिलने के बावजूद, इस कॉमेडी एंटरटेनर ने दर्शकों को अपनी ओर खींचना जारी रखा है और पहले ही एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।

पॉपुलर वेलकम फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी किस्त के तौर पर, इस फ़िल्म ने रिलीज़ के सिर्फ़ पाँच दिनों में 2007 की ब्लॉकबस्टर वेलकम की लाइफ़टाइम वर्ल्डवाइड कमाई को पीछे छोड़ दिया है।

दुनिया भर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस

फिल्म ने पहले दिन ₹15.25 करोड़ की शानदार कमाई की, दूसरे दिन ₹20 करोड़ और तीसरे दिन ₹24.75 करोड़ कमाए। अगले दिनों में भी इसने एक जैसी रफ़्तार बनाए रखी, और पांचवें दिन ₹9.25 करोड़ कमाए। शुरुआती अंदाज़ों से पता चलता है कि इसने छठे दिन ही लगभग ₹24 लाख कमा लिए हैं।

घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में लगातार अपनी परफॉर्मेंस के साथ, वेलकम टू द जंगल ने अब दुनिया भर में ₹120.12 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है, जो ऑफिशियली ओरिजिनल वेलकम के ग्लोबल लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर गई है, जिसने थिएटर में अपने रन के दौरान ₹117.91 करोड़ कमाए थे।

2007 की इस कॉमेडी क्लासिक ने भारत में भी ₹70.15 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ अपना रन खत्म किया था, जिससे यह अचीवमेंट फ्रेंचाइजी के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एक अहम माइलस्टोन बन गई।

फिल्म किस बारे में है?

वेलकम टू द जंगल गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स और अजीब किरदारों के एक अफरा-तफरी वाले ग्रुप की कहानी है, जिनके रास्ते बॉर्डर के पास एक जंगल में टकराते हैं। जो एक रूटीन फिल्म शूट जैसा लगता है, वह जल्द ही क्राइम, कन्फ्यूजन, अचानक आए ट्विस्ट और ज़बरदस्त एक्शन के मज़ेदार मिक्सचर में बदल जाता है।

इस मल्टी-स्टारर फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडीज, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, दिशा पटानी, रवीना टंडन, फरीदा जलाल, श्रेयस तलपड़े और राजपाल यादव जैसे कलाकार हैं, जो फिल्म के एंटरटेनमेंट को और बढ़ा देते हैं।