Welcome To The Jungle Box Office Day 2: दूसरे दिन अक्षय कुमार की फिल्म ने मचाया तहलका, कमाई में आया तगड़ा उछाल

Welcome To The Jungle Box Office Day 2: अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर शानदार शुरुआत कर रही है। अच्छी ओपनिंग के बाद, फ़िल्म की कमाई में पहले शनिवार को काफ़ी उछाल आया, जिससे पता चलता है कि दर्शक बड़ी संख्या में इस स्टार-स्टडेड कॉमेडी फ़िल्म को पसंद कर रहे हैं। 30 से ज़्यादा कलाकारों की बड़ी कास्ट वाली यह फ़िल्म वीकेंड पर दर्शकों को खींचने वाली सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक बनकर उभरी है।

इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फ़रीदा जलाल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, आफताब शिवदासानी, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी जैसे कई बड़े कलाकार हैं, जो दर्शकों को भरपूर कॉमेडी का मज़ा दे रहे हैं।

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन डे 2

ओपनिंग डे पर ₹15 करोड़ की कमाई के बाद, ‘वेलकम टू द जंगल’ ने शनिवार को ₹20 करोड़ कमाए, जिससे दर्शकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी दिखी। फ़िल्म ने अपनी आधिकारिक रिलीज़ से पहले पेड प्रीव्यू से भी ₹3.75 करोड़ कमाए।

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस कॉमेडी फ़िल्म की कमाई इस प्रकार है:

भारत में नेट कलेक्शन: ₹39 करोड़

भारत में ग्रॉस कलेक्शन: ₹46.80 करोड़

विदेशों में दूसरे दिन का कलेक्शन: ₹6 करोड़

विदेशों में कुल कलेक्शन: ₹10.70 करोड़

दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन: ₹57.50 करोड़

शनिवार को फ़िल्म के 10,396 शो दिखाए गए, जिससे पूरे दिन अच्छी ऑक्यूपेंसी (दर्शकों की उपस्थिति) दर्ज की गई।

रविवार को और भी अच्छी कमाई की उम्मीद

लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया और वीकेंड का फ़ायदा मिलने से उम्मीद है कि ‘वेलकम टू द जंगल’ रविवार को भी बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी। ‘कॉकटेल 2’ से मुक़ाबले के बावजूद, अक्षय कुमार की इस फ़िल्म ने अपनी रफ़्तार बनाए रखी है और परिवार के साथ आने वाले दर्शकों को आकर्षित कर रही है।

हालाँकि, असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी जब वीक-डे (हफ़्ते के दिनों) की ऑक्यूपेंसी का असर दिखेगा। फिल्म की लंबे समय की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वीकेंड के बाद भी इसकी कमाई कितनी अच्छी बनी रहती है। अगर यह वीकडेज़ के दौरान अपनी कमाई को स्थिर बनाए रखने में कामयाब रहती है, तो ‘वेलकम टू द जंगल’ सिनेमाघरों में सफल साबित हो सकती है।