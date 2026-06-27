Welcome To The Jungle Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार आगाज़, पहले दिन ‘भूत बंगला’ को दी मात

Welcome To The Jungle Box Office Day 1: अक्षय कुमार ने अपनी नई कॉमेडी फ़िल्म ‘Welcome To The Jungle’ के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर एक और शानदार शुरुआत की है। ‘भूत बंगला’ से दर्शकों का दिल जीतने के बाद, सुपरस्टार एक स्टार-स्टडेड कॉमेडी फ़िल्म के साथ लौटे हैं, जिसे दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ह्यूमर, एक्शन और कई बड़े स्टार्स से सजी इस फ़िल्म ने दर्शकों को खूब पसंद आई है, और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया का असर इसकी मज़बूत ओपनिंग-डे कमाई के तौर पर दिखा है।

‘Welcome To The Jungle’ ने पहले दिन ‘भूत बंगला’ को पीछे छोड़ा

खबरों के मुताबिक, फ़िल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ₹15 करोड़ की कमाई की है, जो ‘भूत बंगला’ की पहले दिन की ₹12 करोड़ की कमाई से कहीं ज़्यादा है। दर्शकों की पॉज़िटिव प्रतिक्रिया और मज़ेदार परफॉर्मेंस की वजह से फ़िल्म को शुरुआती शो से ही अच्छी रफ़्तार मिली है।

शुरुआती ट्रेड आंकड़ों के अनुसार, पेड प्रीव्यू से फ़िल्म ने ₹3.75 करोड़ कमाए। ओपनिंग डे पर देश भर में लगभग 10,892 शो दिखाए गए, जो इसकी रिलीज़ के बड़े पैमाने को दर्शाता है।

Welcome To The Jungle बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन डे 1

ओपनिंग डे कलेक्शन: ₹15 करोड़

पेड प्रीव्यू कलेक्शन: ₹3.75 करोड़

इंडिया नेट कलेक्शन: ₹18.75 करोड़

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹22.50 करोड़

ओवरसीज़ कलेक्शन: ₹6.50 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹29 करोड़

इन आंकड़ों के साथ, ‘Welcome To The Jungle’ ने एक अच्छी शुरुआत की है और अगर दर्शकों का पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जारी रहता है, तो वीकेंड पर इसकी कमाई में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

‘Welcome To The Jungle’ किस बारे में है?

कहानी एक अमीर बिज़नेसमैन के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी गैर-कानूनी दौलत को छिपाने के लिए एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला करता है। वह कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स को काम पर रखता है और पूरी कास्ट को शूटिंग के लिए एक दूर-दराज़ गाँव भेजता है। हालाँकि, जो चीज़ एक सामान्य फ़िल्म प्रोडक्शन लगती है,

वह जल्द ही एक unexpected मोड़ ले लेती है क्योंकि एक्टर्स खुद को खतरनाक अपराधियों के खिलाफ असल ज़िंदगी की लड़ाई में फँसा हुआ पाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट? शुरुआत में सभी को लगता है कि उनके आस-पास हो रही अफरा-तफरी बस फ़िल्म की शूटिंग का हिस्सा है,

जिससे कई मज़ेदार और एक्शन से भरपूर स्थितियाँ पैदा होती हैं। कॉमेडी, कन्फ्यूज़न और एडवेंचर का मिला-जुला रूप, ‘वेलकम टू द जंगल’ एक मज़ेदार अनुभव देती है, जो साफ़ तौर पर पहले ही दिन दर्शकों को पसंद आई है।