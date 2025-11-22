Punjab News Update : पवित्र शहर आनंदपुर साहिब के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुरू : बैंस

केंद्रीकृत सूचना हब यादगारी समारोहों की समय-सारणी, लाइव स्ट्रीमिंग, पार्किंग और रिहायश की जानकारी सहित बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब : श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस समारोहों में संगत के लिए सुगम एवं आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने व्यापक डिजिटल पहल की शुरूआत की जोकि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब में लाखों की संख्या में पहुंचने वाली संगत की सुविधा के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट है।

सरकार ने वन स्टॉप डिजिटल समाधान शुरू किया

श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म एक वन-स्टॉप डिजिटल समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो पूरी संगत को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए रियल-टाइम जानकारी तथा लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि रूपनगर जिला प्रशासन ह्लसरबत के भलेह्व की भावना के साथ हर श्रद्धालु की सुविधा और सम्मान के सर्वाेच्च मानकों के साथ सेवा करने के लिए कटिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए संगत को आवश्यक सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म पूरी योजना और प्रबंधन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़कर संगत को पूर्ण श्रद्धा भाव से समारोहों में भाग लेने की सुविधा देगा। उन्होंने सभी से इन महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।

संगत के विशेष रूप से मिलेगी मदद

हरजोत सिंह बैंस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यापक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें एक केंद्रीकृत इन्फॉर्मेशन हब की सुविधा दी गई है जो समारोहों की समय-सारणी, पवित्र स्मृति समारोहों की लाइव स्ट्रीमिंग, नगर कीर्तन के रूटों तथा ऐतिहासिक जानकारी को पंजाबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करता है। प्लेटफॉर्म सुचारु लॉजिस्टिक प्रबंधन भी प्रदान करता है, जो श्रद्धालुओं को 30 से अधिक निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों और तीन टेंट सिटी के बारे में रियल-टाइम जानकारी तथा टेंट सिटी में ठहरने के लिए बुकिंग में सहायता करता है। इसके अलावा तख्त श्री केसगढ़ साहिब से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर एक अनूठी ट्रैक्टर-ट्रॉली सिटी भी स्थापित की गई है, जो संगत के लिए निर्विघ्न संपर्क सुनिश्चित करेगी।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Breaking News : निवेशकों की पहली पसंद बना पंजाब : मान