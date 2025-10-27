Weather Update : उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में परिवर्तनशील रहेगा मौसम

आने वाले दो से तीन दिन रहेगा चक्रवती तुफान मोन्था का असर

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : बंगाल की खाडी में उठ रहे चक्रवात का कल तक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तुफान को मोन्था का नाम दिया है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद जहां आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत का मौसम परिवर्तनशील रहेगा।

इसके साथ ही अन्य प्रमुख राज्यों में भी मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों में मौसम में परिवर्तन होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 27 और 28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शाम या रात को हल्की बूंदाबांदी या फुहारें पड़ सकती हैं। जबकि 29 अक्टूबर को मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा।

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र- यानी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। राज्य में 27 से 29 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है। जिससे ठंड बढ़ने का आसार हैं। कटऊ ने पहाड़ी मार्गों पर फिसलन और कोहरे के कारण सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी है।

हिमाचल में 28 को छाएंगे बादल, होगी हल्की बारिश

हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। सोमवार को कुछ खास बदलाव तो नहीं दिखेगा लेकिन दिन हल्की गर्मी को रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। जबकि 28 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में चार दिन खराब रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन होने वाला है। मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह छठ के समय मौसम का मिजाज बदला-बदला रह सकता है। सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। साथ ही दोनों हिस्सों में देर रात और सुबह के समय धुंध छाने की भी संभावना है। 28 अक्टूबर को भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही दोनों ही हिस्सों में देर रात और सुबह के समय धुंध छाने की भी संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक : पीएम