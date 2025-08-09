Punjab Weather Update: पंजाब में कल से बदलेगा मौसम, अच्छी बारिश की संभावना

सामान्य से 2 डिग्री अधिक बना हुआ है अधिकतम तापमान

Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब में कल से मौसम बदलेगा। कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अभी तक राज्य में अगस्त महीना सूखा जा रहा है। जिसके चलते मौसम विभाग ने इसे रेड जोन में रखा है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार बीते दिन राज्य के कुछ जिलों हल्की बारिश देखने को मिली। जिसके बाद राज्य के औसतन अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री का उछाल देखने को मिला है।

जिसके बाद अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक बना हुआ है। वहीं प्रदेश में बठिंडा सबसे गर्म रहा। जिसका अधिकतम तापमान 37.7 दर्ज किया गया। वहीं, बीते दिन पठानकोट पठानकोट में 0.1 मिमी और रूपनगर में 0.5 मिमी बारिश हुई।

अगस्त में 22 फीसदी कम हुई बारिश

पंजाब में मानसून कमजोर होता जा रहा है। जुलाई महीने में जहां मानसून 9 फीसदी कम बरसा था, वहीं अगस्त में शुरूआती दिन इससे भी अधिक खराब हैं। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक जहां राज्य में 51 मिमी बारिश हो जाती है, वहीं अभी तक मात्र 39.7 मिमी बारिश हुई है।